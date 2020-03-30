Hürriyet yazarı Doğan: Koronavirüs tedavisinde özel hastaneler fark ücreti alıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, yeni tip Koronavirüs testi ve tedavisinin özel sağlık sigortası kapsamına girmediğini bugünkü köşesinde yazdı. Doğan ayrıca özel hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesine karşı belirli bir miktar fark ücreti aldığı uyarısını yaptı.

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Doğan, "Eğer belirli şikâyetlerle özel hastaneye giderseniz, korona testi yapılana kadar tüm test, tahlil ve tetkikler özel sigorta tarafından karşılanıyor. Bu arada hastane sizi yatırırsa bu da sigorta kapsamında. Korona testi yapılırsa bunu sigorta karşılamıyor, devlet karşılıyor. Testin sonucu negatif çıkarsa zaten sorun yok. Ama pozitif çıkar ve özel hastane tedavinizi üstlenirse, tedavi masrafınız sigortadan karşılanmıyor. Peki, bu durumda ne oluyor? Devlet, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti. Özel hastanede tedaviye devam edebilirsiniz. Tedavinin belirli miktarını devlet karşılıyor ancak özel hastane fark alıyor. Özelde tedavi olmak istiyorsanız cebinizden fark ödemek durumundasınız. Eğer para ödemek istemiyorsanız, koronavirüs tedavinize devlet hastanesinde devam edeceksiniz. Yeri gelmişken hemen belirteyim, bir-iki sigorta şirketi koronavirüs tedavisini özel sağlık sigortası kapsamına dahil etti ancak sınırlı şekilde." ifadesini kullandı.

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