Özel hastanede 4 bin liralık Koronavirüs faturası

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki özel bir hastanede, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) belirtileriyle tedavi altına alınan ve testi pozitif çıkan O.Ş.’ye tedavinin ardından 4 bin TL’ye yakın fatura kesildiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, hastane yetkilileri, O.Ş.’nin aile bireylerine de test yapılması gerektiğini belirtti ve anne ve babasına da test yapıldı. İleri yaştaki anne ve babanın da Koronavirüs belirtileri gösterdiği ve testi pozitif çıktığı gerekçesiyle onlar da hastaneye yatırıldı. 3 hastanın da tedavisinin ardından, hastane yönetimi, hasta yakınlarından 3 bin 979 TL’lik talep edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın Alo 184 hattına “özel hastanelerin pandemi hastanesi ilan edilmesine karşın tedaviyi parayla yaptığı” için şikâyette bulunan hastaya ise bakanlıktan, “Pandemi hastanelerine ilişkin genelgede, özel hastanelerden para alınmayacağına dair düzenleme yok” yanıtı verildiği öne sürüldü.