Hürriyet yazarı: ‘Cool’ Serenay nasıl sıradanlaştı, olan Serenay’a oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, Cem Yılmaz- Serenay Sarıkaya ilişkisinde Serenay Sarıkaya’nın ‘zararlı’ çıktığını öne sürdü.

Baştürk, “Bir ilişki bir ünlünün imajını, ona dair kafanızda oluşmuş duygu ve düşünceleri bir anda altüst eder mi?Maalesef eder. Serenay Sarıkaya’nın başına gelen de bu oldu. Kiminle konuşsam söylediği ilk şey bu, ‘Neden Serenay neden?’ Şu ana dek hakkında oluşmuş cool, çalışkan, başarılı, havalı, karizmatik, pozitif, şık giyinen gibi onca zincirleme nefis algıyı iki günde tersine çevirdi Serenay: Cem Yılmaz’ın sevgililerinden biri haline gelerek... Yetmedi, Defne Samyeli’nin imalı ve mağdur açıklamalarıyla günler sürecek bir Dallas’ın da ortasında buldu kendini Serenay. Aldatma polemiklerinin, 'Demek ki Defne varken başlamış her şey' şeklindeki algı kuyularının içine sürüklendi.- Cem Yılmaz’a ise bir şey olmadı. Sosyal medyada çok konuşulan ‘Gişesi azaldı’ söylemini unutturdu çoktan. Olan Serenay’a oldu…” ifadesini kullandı.

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