Hürriyet yazarı Çekirge: Ege için büyük bir “müsilaj endişesi” yok ancak kuvvetli rüzgârların nasıl bir etki yapacağı araştırılmalı

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Marmara Denizi’ni kaplayan müsilajın (deniz salyası) Ege Denizi’ne ulaşıp ulaşmayacağı endişesine ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Uzmanlarla yaptığım konuşmalara göre şu an, Ege için büyük bir ‘müsilaj endişesi’ yok. Ancak kuvvetli rüzgârların nasıl bir etki yapacağının mutlaka araştırılması gerekiyor” diye yazdı.

Şiddetli rüzgârların müsilajı Ege’ye taşıyabileceği endişesine karşın Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’u arayan Çekirge, edindiği bilgileri şöyle aktardı:

“Coşkun bir rüzgâr takvimi çıkarttı. Buna göre 1 hafta boyunca rüzgâr Eceabat’tan Bodrum’a kadar hep kuzeyden esiyor... Hızı da ortalama 3 ile 5 knot arasında değişecek. Yani orta şiddette rüzgâr var... Haritada gördüğünüz kırmızı alan ise sert rüzgârları işaret ediyor. Bu da önümüzdeki 14 Haziran Pazartesi günü... Ve aynı rüzgârlar ertesi gün İzmir-Bodrum rotasında devam ediyor. Endişe bu...”

"Deniz salyasının güneye inmesi konusundaki endişeleri bir faktör daha tetikleyebilir"

“Deniz salyasının güneye inmesi konusundaki endişeleri bir faktör daha tetikleyebilir. O da Çanakkale’den itibaren güneye doğru olan akıntı rejimi” diyen Çekirge, Çanakkale’deki akıntı bilgisini paylaştı:

“Kuvvetli akıntı değeri yaklaşık 3-4 knot olarak ve kuzey yönünden olacak şekilde tam Kepez önünde etkili olacaktır. Kepez önünde etkili olan bu akıntı boğazın en etkin ve daim akıntısıdır... Kuzeydoğu yönünden kuvvetli 2-3 knot şiddetinde karşı akıntı sözkonusu olacaktır. Bu akıntı Akbaş-Musa bankı hattına gelince şiddetini kaybetmeye başlayacak ve yaklaşık 1 knot şiddetinde köprü inşa bölgesine kadar devam edecektir...”

Çekirge yazısının sonunda da görüştüğü bilim insanlarının tavsiyelerine yer verdi:

Müsilaj su üstü akıntılarıyla hareket ediyor. Su üstü akıntıları ise 25 metre derinliğe kadar iniyor. Zaten su yüzeyinden salkımlar halinde deniz dibine inen müsilajın ulaştığı derinlik de böyle... Dolayısıyla 25 metreye inen su üstü akıntıları rüzgârla birleştiğinde müsilajı taşıyor... İşte bu sürecin netleştirilmesi için rüzgâr hızı ve akıntı rejimi için bir modelleme yapılması gerekiyor. Yani, önümüzdeki hâkim rüzgârlar ve akıntı seviyesini baz alan bir yazılımla müsilajın yayılma haritası çıkartılabiliyor.

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