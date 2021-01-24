Hürriyet yazarı: Büyük bir aksilik olmazsa sıkı tedbirlerle birkaç gün içinde restoran ve kafeler açılacak

Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, büyük bir aksilik olmazsa restoran ve kafelerin sıkı tedbirlerle birkaç gün içinde açılacağını iddia etti.

Ün yazısında, "İkinci yeni normal ilki gibi olmayacak. Çok sıkı tedbirler alınacak ve o tedbirlere uyulması sağlanacak. Örneğin... Kapanış saatinden sonra müşteri almaya devam edemeyecek işletmeler... Masa aralarında ciddi şekilde mesafe olacak... HES kodu çok önemli, büyük ihtimalle HES kodu ile müşteri girişi sağlanacak... Açık alanı olan mekanlar biraz daha şanslılar çünkü onlarla ilgili farklı planlar masada. Restoran ve kafeler açılsın da önlemler varsın sıkı olsun." değelendirmesini yaptı.

Ün, "Ben eminim bunca süredir para kazanamayan işletmeciler tüm kurallara sıkı sıkıya uyacaklardır. Eğer uymayanlar olursa o tipleri aralarında barındırmayacaklardır. Çünkü artık ‘nefes alamaz’ hale geldiler. Eğer büyük bir aksilik çıkmazsa; bu hafta içi kabine sonrası bir açıklama yapılacak ve sıkı tedbirlerle birkaç gün içinde restoran ve kafeler açılacak. Şimdiden hayırlı ve sağlıklı olsun..." ifadesini kullandı.