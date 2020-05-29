Hürriyet yazarı: Bu yaz bir haftadan fazla tatil yapan zengin sayılır

Hürriyet yazarı Savaş Özbey, "Alınan korona tedbirleri, sezonun daralmış olması gibi sebeplerle masraflar katladı. Otel, ulaşım fiyatları geçen yazla kıyaslandığında neredeyse iki misli. Bu yaz bir haftadan fazla tatil yapan zengin sayılır" düşüncesini dile getirdi.

Özbey, "Oteller ardı ardına açılış tarihlerini duyuruyor, havayolları uçuşa başlama açıklamaları yapıyor.

Normalleşmeyle birlikte uzun süren karantina aylarından sonra insanların kafasında ilk defa tatil hayalleri düşmeye başladı. 'Hayal' kelimesini bilerek seçtim çünkü birçoğumuz için gerçekleştirmesi biraz zor bir istek olacak. Alınan korona tedbirleri, sezonun daralmış olması gibi sebeplerle ulaşım ve konaklama masrafları katlayacak gibi duruyor. Rastgele bir tarih seçip otel rezervasyonlarına bakıyoruz. Geçen yaz aynı dönemle kıyaslandığında neredeyse iki misli. Uçakları geçtim, şehirlerarası otobüs biletleri bile el yakıyor. Senede iki-üç hafta tatile gidenlere kötü haber: Bu sene bir hafta gidebilmek bile büyük iş olacak görünüyor." ifadesini kullandı.

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