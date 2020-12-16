Hürriyet yazarı Bol: ABD yönetimi, giderayak Türkiye’ye olan kinini kustu

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, ABD’nin yaptırım kararlarına ilişkin olarak, “20 Ocak’ta görevi teslim edecek ABD yönetimi, giderayak Türkiye’ye olan kinini kustu.” görüşünü savundu.

Bol, "ABD şahtı şahbaz oldu. Polisimin eline silah vermeyeceksin, askerimin eline tüfek tutturmayacaksın, ürettiğim helikopterleri sattırmayacaksın, sadece keşif yapabilen İHA’ları bile vermeyeceksin; tüm bunları ve nicelerini üretirken de beni tu kaka edeceksin. Bunun yanında dünyanın en kanlı terör örgütleriyle (PKK, YPG, PYG, FETÖ) iş tutup, bunları benim üzerime salacak ve bana karşı kullanacaksın. Daha açık ifadesiyle, taşları bağlayıp köpekleri salacaksın.Ve ben tüm bu saldırıların karşısında savunma yapmayacağım, yapamayacağım. Öyle mi?" düşüncesini dile getirdi.

Bol yazısında, "Belli ki ‘kurt taksiminde’ üstünüze yok! Lakin bu taksimde biz yokuz, başka kapıya!" ifadesini kullandı.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'yi S-400 sorununu ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin 'tek taraflı yaptırımlarının kınandığı' duyurulurken, "Türkiye uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imzasını taşıyan açıklamada, ABD'nin birçok defa Rus yapımı hava savunma sistemi kullanımının yaratacağı problemleri Türkiye'ye anlattığı, ancak Ankara'nın yine de S-400'leri satın alıp, test ettiği belirtildi. Pompeo, bu sebeple Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karar verildiğini de hatırlattı.

Açıklamanın devamında, "Bugün yapılan hamlenin ABD'nin CAATSA yaptırımlarının 231. Maddesini uygulayacağının, Rus savunma ve istihbarat sektörü ile yapılan ticari hamlelere tolerans gösterilmeyeceğinin" bir sinyali olduğu belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir yetkili, herhangi bir uluslararası finansal kuruluşun SSB'ye 10 milyon doları aşan kredi ve borç vermesinin kısıtlandığını ifade etti.

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