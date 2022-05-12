Hürriyet yazarı: Bir tarafta işsizlik gündemde, diğer tarafta işveren eleman bulamıyor; ara elemana ihtiyaç var

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, İŞKUR’un son verilerine göre işverenlerin 107 bin eleman aradığını belirtirken, "Bir tarafta işsizlik gündemdeyken, diğer tarafta işveren aradığı elemanı bulamıyor. Bu da yıllardır süren ara eleman sorununa bir kere daha işaret ediyor. 107 bin eleman talebinin 20 bine yakını işçi arayanlardan kaynaklanıyor. Aranan meslekler arasında ikinci sırayı ise satış danışmanlığı alıyor" dedi.

Bugünkü köşe yazısında imalat sanayinin en çok eleman arayan sektör olduğunu belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazaltı kaynakçısı, torna tezgahı operatörü gibi imalat sanayinde en çok ihtiyaç duyulan, üniversitelerde okutulmayan, okutulsa da üzerinden şöyle geçilen ama asıl meslek liselerinde okutulan ve uzmanlaştırılan meslekler. İşte işverenler de bu işlere eleman arıyor."

Doğan, imalat sanayinde ara eleman olarak aranan kişilere ödenen net maaşın 7-8 bin liralardan başladığını söylerken, "Ama çalışacak eleman bulunamadığından üniversitenin makine mühendisliği bölümünü bitirmiş kişi işe alınıyor, eğitilmesi için ustanın yanına veriliyor; kimi öğreniyor, ama eğitim uzun sürüyor, kimi öğrenmek istemediğinden işi bırakıyor. Çoğunluk da üniversite mezunu olduğundan ustanın yanında çırak olarak ödenen maaşı istemiyor. O da haklı, yıllarca üniversite okumuş, gazaltı kaynakçısı olmak istemiyor. İşveren de haklı, makine mühendisine değil işin sürekliliğini sağlayacak ara elemanı asıl ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - TÜİK: İşsizlik martta yüzde 11,5'e yükseldi