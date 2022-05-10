TÜİK: İşsizlik martta yüzde 11,5'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre martta işsizlik yüzde 11,5 oldu. Bu oran bir önceki ay ise yüzde 10,7 seviyesindeydi. Martta işsiz sayısı da 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu

TÜİK verilerine göre İstihdam edilenlerin sayısı mart ayında aylık bazda 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5'e geriledi.

İşgücü 2022 Mart ayında aylık bazda 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 21,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 21,2 olarak kaydedildi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 19,1, kadınlarda ise yüzde 25,2 olarak hesaplandı.

Geniş tanımlı işsizlik yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak tahmin edildi.