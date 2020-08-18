Hürriyet yazarı Bayer: Yağmalanmadık bir karış yer kalmadı, bu ülkeyi sevmiyoruz!

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Türkiye coğrafyasında şimdiye kadar böyle bir ‘yağma’ olmadı. Yoğun bir orman yangını dikkat çekiyor Kaş, Çeşme, Çanakkale, Gelibolu, -hatta Trakya, Saray, Istranca ormanlarında... Akla ‘kasıt’ geliyor. Güzelim kıyılarımız rant sahillerine dönüşmeye başladı. Askeri alanlar inanılmaz bir şekilde ‘betonlaşıyor" düşüncesini dile getirdi. Bayer, "Yağmalanmadık bir karış yer kalmadı, Bu ülkeyi sevmiyoruz!" görüşünü savundu.

Bayer, "Maden ruhsatları nedeniyle ormanlarımız giderek ‘kelleşiyor’, yazık değil mi bu yağmaya! En son çarpıcı bir soruyu CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak gündeme getirdi. Budak, Antalya’da Demre’ye bağlı Üçağız Mahallesi’nde yaklaşık 13 hektarlık denizalanı ve iskeleyle Alanya’da Aydap mevkisinde kadınlar plajı olarak işletilen günübirlik tesisin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 yıllığına MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne kiralanmasını TBMM gündemine taşıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayer, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Budak'ın şu açıklamasına da köşesine yer verdi:

“Muğla Valiliği kontrolündeki Muğla’ya Hizmet Vakfı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından kurulan MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi Türkiye’nin en güzel kıyılarını adeta teslim almıştır. Her ne kadar iki kamu kurumunun ortaklaşa oluşturduğu bir vakıf görüntüsü taşısa da özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir şirkettir ve Muğla kıyılarındaki dikkat çekici pek çok yer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından MUÇEV’e kiralanmıştır. Aynı şekilde Edirne’deki 11 kıyı alanını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluruyla işletmeye başlamıştır. Anlaşılan şimdi de sıra Antalya’ya gelmiş olmalı ki Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan Demre’ye bağlı Üçağız Mahallesi’nde yaklaşık 13 hektarlık denizalanı ve iskelenin Bakanlık tarafından 7 Temmuz 2020 itibarıyla 10 yıllığına MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne kiralandığı ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydap mevkisindeki kadınlar plajı kiralamasını uzatmak isteyen Antalya Büyükşehir’e vermedi. Tesis, MUÇEV’e 10 yıllığına verildi.

İşin en dikkat çekici yanı, MUÇEV daha çok muhalefetin yerel yönetimleri kazandığı yerlerdeki kıyıları ele geçirmeye başlamış durumda. Üstelik MUÇEV eliyle yürütülen işler, yasal sorumlusu bakanlık ve valilik tarafından yürütülse, yapılan her işin yasalara uygunluğunun, gelir ve giderlerin her bir kuruşunun hesabının Sayıştay denetiminden geçmesi gerekecek. Oysa şimdi özel bir şirket en güzel kıyıların işletmesini istediği gibi yapıyor ve ne yaptığını kimse bilmiyor. Türkiye’yi şirket gibi yöneteceğiz dedikleri tam da bu olsa gerek. Evet, yağmalanmadık bir karış alan kalmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydap mevkisindeki kadınlar plajı kiralamasını uzatmak isteyen Antalya Büyükşehir’e vermedi. Tesis, MUÇEV’e 10 yıllığına verildi.

İşin en dikkat çekici yanı, MUÇEV daha çok muhalefetin yerel yönetimleri kazandığı yerlerdeki kıyıları ele geçirmeye başlamış durumda. Üstelik MUÇEV eliyle yürütülen işler, yasal sorumlusu bakanlık ve valilik tarafından yürütülse, yapılan her işin yasalara uygunluğunun, gelir ve giderlerin her bir kuruşunun hesabının Sayıştay denetiminden geçmesi gerekecek. Oysa şimdi özel bir şirket en güzel kıyıların işletmesini istediği gibi yapıyor ve ne yaptığını kimse bilmiyor. Türkiye’yi şirket gibi yöneteceğiz dedikleri tam da bu olsa gerek. Evet, yağmalanmadık bir karış alan kalmadı.”

Peki kıyılarımızı kim soruyor, bir denetim var mı?

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