Hürriyet yazarı Bayer: Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var!’ diyen tiyatronun gerçek bir Don Kişot’uydu

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, önceki gün yaşamını yitiren sanatçı Ferhan Şensoy'un ardından kaleme aldığı yazıda, "Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var!’ diyen tiyatronun gerçek bir Don Kişot’uydu" düşüncesini dile getirdi.

Bayer yazısında, "Ferhan Şensoy eğilip bükülmeyen, yaşayan en büyük sanatçılardan biriydi. Şensoy’u Anıl Nişancalı ‘Beyoğlu’nun delikanlısı, Türk tiyatrosunun çınarıdır’ şeklinde tarif etmişti. Lisede Tahir Alangu’nun şairler sınıfı diye adlandırdığı, Nedim Gürsel’in, Selim İleri’nin yazar arkadaşlarıydı. ‘Türkiye’yi aydınlığa çıkarma gibi bir mesuliyetimiz var!’ diyen tiyatronun gerçek bir Don Kişot’uydu." ifadesini kullandı.