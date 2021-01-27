Hürriyet yazarı Bayer: Öyle bir zihniyet içine sürüklendik ki ne kadar yeşil alan varsa sorulmadan kesiliyor, anlaşılan sıra Kelkit Havzası’na gelmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, “Öyle bir zihniyet içine sürüklendik ki ne kadar yeşil alan varsa sorulmadan içine ‘dalınıyor’, kesiliyor, biçiliyor demek gerekiyor. Buna askeri alanlar da dahil edilmeye başlandı. Vatandaşlar Kazdağları, Istrancalar için mücadele sürdürürken, madenciler en önde yer alıyor; hele bunların en imtiyazlısı ‘altıncılar’... Anlaşıldığına göre sıra ‘Kelkit Havzası’na gelmiş.” değerlendirmesini yaptı.

Bayer yazısında, “Göz dikilen’ alanı tanıyalım:Tokat Reşadiye’ye bağlı Kuyucak, Yağşiyan, Demircili, Baydarlı ve Konak köyleri; Ordu Mesudiye ilçesine bağlı Derebaşı, Birebir, Mahmudiye, Güzle ve Abdili köyleri; Gölköy ilçesine bağlı Çatak, Çetilli köyleri, Düşek ve Uzunbara yaylaları, 5 asırdır pazar kurulan Selemen Yaylası, Delice Deresi ve Ordu Bolaman Çayı ya mahvolacak ya da bir şekilde maden çalışmalarından etkilenecek.” ifadesini kullandı.

Bayer, "CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Reşadiye’de yapılmak istenen maden arama projesini yargıya taşıdı. TÜPRAG Metal hakkında TCK madde 77 ‘insanlığa karşı suç’, TCK madde 185 ‘içme suyuna zehirli madde katma’, TCK 305. madde ‘temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak üzere yarar sağlama’, TCK madde 86-87. madde‘kasten yaralama’, TCK 257. madde ‘görevi kötüye kullanma’, ‘Orman Kanunu’na muhalefet’, TCK madde 181 ‘çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Çevre Kanunu’na muhalefet’ten suç duyurusunda bulundu.” bilgisini paylaştı.

Bayer yazısında şunları kaydetti.

"Kelkit Havzası nedir? Avrupa Konseyi tarafından ilan edilen 1. derece sit alanıdır. Kelkit Havzası, küresel iklim tehdidine karşı Anadolu’nun kalan son ekolojik kalesidir. Bölgede maden değil, koyun yetiştiriciliği, yörenin güzelliği, endemik bitki çeşitliliği konuşulmalıdır. Kuyucak köyü, Kurudere ve Tepedibi mevkileri 26.02.2015 tarihinde alınan 1986 ve 1987 sayılı kararlarla Avrupa Konseyi Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini, ruhsat veren sorumlular tarafından bilinmiyor mu?

Maden aramak için açılacak sondajlar, patlatmalar, hafriyatla oluşacak toprak dağlarının, Reşadiye’nin şifa kaynağı termal suyunun, yeraltı ve yerüstü sularının zehirleyeceği bizzat bilim insanları tarafından söylenmektedir. Kuzey Anadolu fay hattı bölgeden geçmektedir. Geçmişimizde yaşanmış acı bir deprem gerçeği vardır."