Hürriyet yazarı Bayer: Orman yangınlarının ardından arıcılar ve akademisyenler acil eylem planı istiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, orman yangınlarının ardından arıcılar ve akademisyenlerin acil eylem planı istediklerini aktardı.

Türkiye Arıcılar Birliği ve Bee’o AŞ’nin öncülüğünde hafta sonu Marmaris/Dalaman Sarıgerme Hilton’da düzenlenen ‘Yangının Arıcılık Sektöründe, Çam Balı Üretimine Etkileri ve Yapılması Gerekenler’ panelini köşesine taşıdı.

Bayer yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Arıcılar ve akademisyenlerin istedikleri özetle şöyle:

Acil eylem planı hazırlamak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve arı yetiştirici birlikleri ile beraber acilen çalıştay yapmalıdır.

Yanan orman alanlarında, yeşil aksamı bulunan ağaçlar kesilmemeli, tahribatın tam olarak tespit edilebilmesi için bir yıl beklenmelidir.

Arıcıların, bu yılki Tarım-Kredi ve Ziraat Bankası’na ödemesi gereken borçlar ertelenmeli veya affedilmelidir.

Son yıllarda yanan veya kaybedilen alanların tekrar ‘Basralı saha’ haline gelmesi 35-40 yıllık bir süreci gerektiriyor. Bu çok acı bir durum. Arıcıların bu kadar süreye tahammülü olur mu? Bakanlıkça acil olarak çam balı üretimine uygun ‘Basralı’ olabilecek alanlar belirlenmeli ve üç yıllık plantasyon programına alınarak ülke arıcılarının kullanımına sunulmalıdır.

En önemlisi de arıcılara acilen ‘yem’ temin edilmelidir. Ve de acilen yağmur düşmeli."