Hürriyet yazarı Bayer: Istranca’nın göbeğinde rant kokusu geliyor, alanın koordinatlarını kimler değiştirdi?

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Istranca orman alanı üzerinde ‘Universal Wind Enerji Üretim AŞ’ tarafından 44 adet temel üzerine rüzgâr enerji santralı kurulması için izinlerin alınmasını eleştirdi. 10 Aralık'taki yazısında da konuyu gündeme getirdiğini hatırlatan Bayer, "Istranca’nın göbeğinde rant kokusu geliyor. alanın koordinatlarını kimler değiştirdi?" diye sordu.

Bayer yazısında, "İlk işareti 10 Aralık tarihinde verdik ve dedik ki: 'İstanbul Çatalca ilçe sınırlarında ‘Binkılıç’ bölgesi Çilingöz Tabiat Parkı’nda 1 milyon 26 bin metrekare Istranca orman alanı üzerinde ‘Universal Wind Enerji Üretim AŞ’ tarafından 44 adet temel üzerine rüzgâr enerji santralı kurulması için izinlerinin alındığını duyurduk, yürek yakan bir ‘yağma’ fotoğrafı ile. (Hava fotoğrafını bir kez daha yayınlıyoruz.) Bu bölgede bir rüzgârgülü kulesinin kazısı yapılmış, diğer 43 tanesinin temel kazıları ve ağaç kesimleri hava şartları nedeniyle yapılamadı. Ancak buna ilişkin orman yol izinleri verilmiş olduğunu kaydedelim. Yani Istranca bölgesindeki ağaç izinleriyle, ister ‘tahribat’ ister ‘yağma’ deyin, kullanılacak ormanlık alanın 1 milyon 500 bin metrekare olduğunu hesap edebiliriz. Kaba bir hesap yaparak olayın ne kadar vahim olduğunu göstermek istiyoruz. Örneğin Taksim Meydanı’nı 20 dönüm sayarsak, bunu 44 adet temel üzerinde rüzgâr gülleri kurulacak. İşte, 1 milyon 500 bin metrekareyi böyle hesap ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bayer yazısında şunları kaydetti:

"Şunu unutmayalım: Çatalca bölgesinde benzer şekilde birçok rüzgâr enerji santralları kurulmuş ve çalışır haldedir ancak daha önceleri talep edilmesine rağmen dava konusu yerde hiçbir yatırımcıya, bu bölgenin ‘yüzde 70 üstü 3 kapalı sıklıkta’ (üstten bakınca ağaç sıklığından toprağın görünmediği en sık yer) ıhlamur ve kestane ormanı olması ve yaban hayatının korunması gereken alanın koordinatları içinde yer alması, sincap, kızıl tilki, benekli geyik yaşam alanı ve kuşların göç yolu olması nedeniyle orman izni verilmemiştir. Bilin ki, bu yerler orman alanı değil; açık ve çorak alanlarda bulunuyor.

Peki alanın koordinatlarını kimler değiştirdi? Söz konusu yere doğrudan Istranca ormanlarını yok edecek bir tahribata izin verdi?Sevgili ormancım, bürokratım, siyasetçim, bakanım, RES’lere karşı değiliz, ülkemizin kendi kaynaklarımızdan enerjimizi karşılanmasını doğru buluruz tabii ki... Ama hangi akıl, ‘seyrek ve çorak’ alanlar varken, ‘rüzgârgüllerini’ Istranca’nın tam kalbine saplar! Bu güzelim ormana nasıl kıyılıyor? Böyle bir enerji üretiminin ülkeye yararından çok zararı getirileceği niye düşünülmüyor? Kamu yararı var mı, yok!

Bu hava fotoğrafı durumun vahametini gösteriyor. Rant kokuyor burası. Ne yazık ki bölgenin kaymakamı, belediye başkanı, siyasetçisi, muhtarı, çevrecisi genci-yaşlıyı düşünün. Zarar mı? “Yaklaşık 1 milyon metrekarelik orman ve yüz binlerce ağaç Istranca ormanları ile birlikte yok edilecek ve telafisi mümkün olmayan büyük bir kamu zararı ortaya çıkacaktır.” Alman kökenli UWE firmasını kimler ‘gıdıklıyor’? Danışmanlık sözleşmesinde neler yazıyor? Biz okurken ürküyoruz, ormancılar, onların müdürleri, şefleri ses çıkarmıyor. Arkada “Bu işleri çabuk bitirin” diyen kim!

Davacı vekili avukat Mustafa Osmanoğlu, yargıya sunduğu, ‘rüşvet’in de söz konusu olduğu olayın dava dosyasında öncelikle 44 adet orman izni ve yol izni işlemlerinin iptali, öncelikle de yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi isteniyor.’ Nolur oraya gidin, görün, sonra da ağlayın! Kuraklığın, orman varlığı ile birebir ilgili olduğunu anlayacaksınız.