Hürriyet yazarı Baştürk: Sağlık Bakanlığı’nın “ödül” formülü yine “eşitsizlik” doğurur

Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayıları az olan illerde lokanta ve restoranların açılması formülünü eleştirdi. Baştürk "ödül" formülünün yine "eşitsizlik" doğuracağını savundu.

Baştürk yazısında, "Bir kere bu 'ödül' kelimesi çok yanlış. Survivor yarışmasında değiliz ki... Ayrıca mekanların açılması bizlerden daha çok yeme-içme sektöründe çalışan insanların ihtiyacı. Herkesin malumu, birçok çalışan işsiz kaldı. Kapanan mekânlar oldu, kapanacak olanlar var. Kısacası bu ara formül yeme-içme sektörü için asla yeterli olmaz. Tam aksine yine 'eşitsizlik' doğurur." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Sağlık Bakanlığı ‘ödül’ formülü üzerinde çalışıyor: Vaka sayıları azalan illerde restoran ve kafeler açılacak