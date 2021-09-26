Hürriyet yazarı Babacan: Yeni analizler, temaslı takibi ve ön izlemenin eskisi gibi işlemediği yönünde

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, "Pandemili bir kışa daha girmeye hazırlanırken, koronavirüsün bizi terk edeceğine ilişkin umutlar azaldı. Şimdi Ankara’da, bunca mücadele kararına karşın, ölüm oranlarının neden yüksek olduğuna kafa yoruluyor. Yeni analizler, temaslı takibi ve ön izlemenin eskisi gibi işlemediği yönünde." ifadesini kullandı.

Babacan yazısında, "Sorun, her gün 30 bine yakın vaka, 250 ölüm haberlerinin normalleşmesi. Başkentte aşılama oranları, PCR zorunluluğu, kapalı mekânlar için konulan yeni kurallara rağmen ölüm oranlarının beklenenden fazla olduğu konuşuluyor. Birkaç neden üzerinde duruluyor. Birincisi, takip ve filyasyon süreçlerinin eskisi gibi işlememesi. Sağlık Bakanlığı, deltaya göre takip sistemini yenilediğini açıklasa da temaslı takibi, uyarı mekanizması, izolasyon gibi konulara yeterince dikkat edilmediği öne sürülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla hastalar sağlık kuruluşlarına başvurduğunda ağırlaşmış oluyorlar ve yoğun bakım süreci başlıyor. Diğer bir neden ise tek doz aşılıların aşırı güven duygusu. Bu kişiler, çok rahat davranıyor. Zira, yoğun bakım başvuruları arasında ilk sıralarda aşısızlardan sonra tek doz aşılılar geliyor. Özellikle tek doz aşılı 65 yaş üstüyle sorun yaşanıyor. Aynı oranda vakası olan ülkelerle kıyaslandığında ölüm oranlarının fazla olduğu bir gerçek. İşte rakamlarla kendi gerçeğimiz: Aşı hakkı olup aşısını yaptırmayanların oranı yüzde 20.

Pozitif test oranında artış maalesef yüzde 8’i aştı. İlkbaharda 10 bin vakada 74 olan ölüm oranı, sonbaharda on binde 82’ye ulaştı. Son bir ayda vaka sayısı yüzde 17 arttı.

Bu rakamlarla kışa giriyoruz, biraz ciddiyet lütfen!"