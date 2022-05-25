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Ekonomi

Hürriyet yazarı: 1955'te kira krizi böyle çözülmüştü...

"Kiralardaki fahiş artışlar, bundan 68 sene önce de en çok tartışılan konulardan biriydi"

25 Mayıs 2022 08:33

Hürriyet yazarı Ateş Yalazan, Türkiye’nin 1950’li yıllarda yaşanan kira sorununa bulduğu çözümü bugünkü köşe yazısında hatırlattı.

Yalazan, kiralardaki fahiş artışların 68 yıl önce de Türkiye’nin gündeminde olduğunu ifade etti.

O dönem TBMM’de yapılan uzun görüşmeler sonucunda bir sonuca vardığını ifade eden Yalazan, bu çözümü şöyle anımsattı:

"Kabul edilen yasaya göre artışlar için 1939 yılının, yani 16 yıl öncesinin kira bedelleri veya belediyenin o yılki rayici esas alınacaktı. Ve bu bedeller üzerinden 'meskenler için yüzde 200, meskenden gayri olan yerler için yüzde 400 zam' yapılacaktı. 1947’den sonra inşa edilen binalar için ise 1953 yılının kiraları esas alınacaktı."

Hürriyet yazarı, “Yaklaşık 70 yıl önce Türkiye’deki kira sorunu işte böyle meşakkatli, aylar süren bir formülle çözülmüştü. Umarım günümüzde çözüm bu kadar uzun süre almaz” yorumunu yaptı.

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