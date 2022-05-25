Yeni ekonomi modeli AKP'de endişelere neden oldu; Nebati toplantıya davet edildi

Yeni ekonomi modelinin AKP içinde endişelere neden olduğu, konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin seçim stratejisi toplantısına davet edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

AKP Genel Merkezi bünyesinde, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında oluşturulan seçim stratejisi ekibinin son toplantısında ekonomiyle ilgili konular gündeme geldi. Toplantıda geçim sıkıntısı, fiyat artışları ve enflasyon konusunda yapılması gerekenler ve öneriler değerlendirildi. Toplantıda, kontrol altına alınmak istenen fahiş kira fiyatlarıyla ilgili "Kiralara müdahale serbest piyasaya aykırı" yorumu yapıldı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; strateji ekibi tarafından, önceliğin enflasyonla mücadeleye verilmesi gerektiği ve para politikasına yönelik yeni adımların atılmasına yönelik görüşler dile getirildi. Tartışılan bu önerilerin değerlendirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bir sonraki toplantıya davet edilmesi kararlaştırıldı. Nebati’nin önümüzdeki günlerde AKP seçim strateji ekibinin yapacağı toplantıya katılacağı ve yeni ekonomik modelle ilgili bilgilendirme yapacağı belirtildi. Toplantıda strateji ekibi de kendi görüş ve önerilerini anlatacak.

Kira artışları konusu

Strateji ekibinin toplantısında, kiralara müdahale ve belli ürünlere sabit fiyat uygulaması gibi öneriler de masaya geldi. Bu önerilerin serbest piyasa ekonomisinin mantığına aykırı olduğuna, girdi fiyatlarının sürekli artış gösterdiği bir ortamda ev fiyatlarına veya kiralara müdahale edilemeyeceğine dikkat çekildi. Toplantılarda “Eğer inşaat girdi fiyatlarına müdahale etmiyorsanız, ev fiyatlarına da edemezsiniz. Kamu olarak yapılacak tek şey, kamu alanındaki fiyatları belirlemek, en fazla TOKİ’nin yapacağı evlerin uygun fiyatla satılması şeklinde bir adım olabilir” değerlendirilmesi yapıldı. AKP kaynakları, Nebati ile yapılacak toplantıda bu konunun da gündeme geleceğini kaydetti.

TIKLAYIN - Fahiş kiralara karşı bölgesel sınırlama ve kiralama amacıyla konut üretimi formülleri masada