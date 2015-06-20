Hürriyet Washington Temsilcisi Tanış hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış hakkında, “POTUS ve Beyefendi” kitabında “cumhurbaşkanına hakaret edip iftira attığı ” iddiasıyla kamu davası açılmasını talep etti.

Başvuruyu kabul eden savcılık Tanış hakkında soruşturma açtı. Özel, İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, kitapta ‘POTUS’ kelimesinin ABD Başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’daki lakabı, ‘Beyefendi’ kelimesinin ise Başbakanlık’ta Tayyip Erdoğan için kullanılan sıfat olduğu için tercih edildiğinin vurgulandığına işaret etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Obama’nın başkanlığa geldiği 2009 yılından, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılları arasındaki Türkiye-ABD ilişkilerinin analiz edildiği kitabın “müvekkilinin itibarını sarsabilecek, kamuoyunu müvekkili aleyhine provoke edecek gerçek dışı bilgilere yer verdiğini” ileri süren Özel, bu anlamda kitabın kaynak niteliği taşımadığını iddia etti. Bu başvuru üzerine İstanbul Başsavcılığı soruşturma açtı. Basın Savcılığı, Tolga Tanış’a bir tebligat göndererek ifade vermeye çağırdı. Tolga Tanış, önümüzdeki günlerde adliyeye giderek ifade verecek.