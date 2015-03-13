'Erdoğan ile Obama o görüşmede tekmeleşecek hale geldi'

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış’ın “Potus ve Beyefendi” kitabında yer alan bir iddiaya göre, Gezi olaylarından sonra birbirlerinden hızla uzaklaşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'nin 21 Ağustos 2013'te gerçekleştirdiği kimyasal saldırı sonrasındaki buluşmalarında masanın altından tekmeleşecek hale geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Tanış, kitabında olayın perde arkasını şöyle anlatıyor:

"Gezi olaylarından sonra Erdoğan ve Obama birbirlerinden hızla uzaklaştılar. 21 Ağustos’tan sonraki buluşmalarında ise, masanın altından karşılıklı tekmeleşecek hale geldiler. Hatta bunu sorduğum eski bir yönetim yetkilisi, “Amerika’nın ikili ilişkilerinde bu kadar keskin iniş çıkışlar yaşadığı başka bir ülke var mı?” dediğimde gülüp “Bütün müttefikler arasında o özellik bizim Türklerle olan ilişkilerimize özgü bir durumdur” demişti. Amerikalılar sadece, Hakan Fidan hakkında NSA belgeleri hazırlamadılar. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar da bu şekilde kriptolandı. Akar için ABD’liler ne düşünüyordu. 18 Ekim 2012 tarihli belge, Amerikan Genelkurmay İkinci Başkanı Oramiral James Winnefeld’in o ay Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesi hazırlanmıştı. ABD’li komutan için yazılan tanıtım belgesinde Akar için şöyle deniyordu: “Sizin asıl muhatabınız, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, harika İngilizce konuşuyor, parlak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki çalışmalara ve gelişmeye tamamen hâkim."