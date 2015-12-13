Hürriyet Washington Temsilcisi: Joe Biden, Davutoğlu'nu arayarak Musul rahatsızlığını dile getirdi

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın hafta içi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayarak, "Musul’da Bağdat Yönetimi’nin onayı alınmadan sayısı artırılan Türk askerlerinden dolayı duyulan rahatsızlığını dile getirdiğini" yazdı.

"Musul’daki durumun da ortaya koyduğu, Rusya ve Amerika’nın İran ekseninde asgari bir müşterek oluşturması, Türkiye’nin bölgede attığı her adımı artık tartışmalı bir hale getiriyor" diyen Tanış, "Ankara, hem Washington’da ilan edilen IŞİD haftası hem de bölgedeki gelişmeler çerçevesinde çok kritik bir haftaya giriyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, 10 Aralık Perşembe günü Irak'la ilgili gelişmeler hakkında ABD tarafının talebi üzerine, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’la telefonda görüşmüştü.

Tanış'ın Hürriyet'te "IŞİD haftası" başlığıyla yayımlanan (13 Aralık 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Türkiye için işler bölgede planladığı gibi gitmiyor.

Suriye’nin kuzeyinde süren çatışmalarda, rejim, Halep’in 20 km kuzeyindeki Zahraa ilçesini alarak, Halep’te savaşan “ılımlı” muhaliflerin önemli bir lojistik kapısını ele geçirmek üzere.

Bu durumda, bölgede “ılımlı” muhaliflerin elinde kalan tek yer, Öncüpınar sınır kapısından itibaren 20 km genişliğinde, 40 km derinliğindeki Azez koridorunun batıdaki Kürt güçleri YPG’nin ya da doğudaki IŞİD’in eline geçmesi işten bile değil.

Ve Rus uçağını düşürdüğü 24 Kasım’dan beri Suriye’de kafasını kaldıramayan Türkiye’nin bu duruma karşı yapabileceği pek bir şey yok.

Irak’taki Başika meselesi ise iyice derinleşiyor.

Musul’da Bağdat Yönetimi’nin onayı alınmadan sayısı artırılan Türk askerlerinden dolayı duyulan rahatsızlığı en son hafta içi Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu arayan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da dile getirdi.

Ama Türkiye bu konuda geri adım atmayacağını söylüyor.

Ve Musul’daki durumun da ortaya koyduğu, Rusya ve Amerika’nın İran ekseninde asgari bir müşterek oluşturması, Türkiye’nin bölgede attığı her adımı artık tartışmalı bir hale getiriyor.

Önce Suriye, şimdi Irak.

Ankara, hem Washington’da ilan edilen IŞİD haftası hem de bölgedeki gelişmeler çerçevesinde çok kritik bir haftaya giriyor.

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