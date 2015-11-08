Hürriyet Washington Temsilcisi: ABD yönetiminden hiç kimse Davutoğlu'nu arayıp tebrik etmedi

Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış, AKP'nin tek başına iktidarını geri aldığı 1 Kasım seçimi sonrası "ABD yönetiminden hiçbir yetkilinin Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu arayıp tebrik etmediğini" yazdı. "12 Haziran 2011 seçimlerinden hemen iki gün sonra Başkan Barack Obama'nın Tayyip Erdoğan’a telefon ettiğini ve Beyaz Saray'dan bunun bir bildiriyle duyurulduğunu" hatırlatan Tanış, yetkililerin "tebrik telefonu için resmi sonuçların yayınlanmasını beklediklerini söylediklerini" belirtti.

Tanış'ın Hürriyet'te "Washington seçimi nasıl gördü" başlığıyla yayımlanan (8 Kasım 2015) yazısından bazı bölümler söyle:

Şimdiye kadar Amerikan Yönetimi’nden hiç kimse seçimin galibi Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu arayıp tebrik etmedi.

12 Haziran 2011 seçimleri olunca Başkan Obama hemen iki gün sonra Erdoğan’a telefon etmişti mesela.

Ve Beyaz Saray 14 Haziran günü bunu bir bildiriyle duyurmuştu.

“Tarihi bir zafer” diyorlardı 2011 bildirisinde.

AKP 2011’le aynı oy oranına ulaştı.

Ama şimdi çıt çıkmıyor.

Sordum.

Tebrik telefonu için resmi sonuçların yayınlanmasını beklediklerini söylüyorlar.

Ancak bu durum geçmişteki uygulamalarla tutarlı değil ve bunun Türkiye’ye yönelik açık bir diplomatik mesaj olduğuna kuşku yok.

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