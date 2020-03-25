Sözcü gazetesinin Koronavirüs salgını dolayısıyla 4 sayfalık beyaz bir kapak ile basılacağını duyurmasına Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan itiraz etti. Hakan, uygulama için "Neymiş, gazete kapağı atılacakmış, saçma sapan kurnazlık!" ifadesini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Hürriyet’te prensip: Önce çalışanlarımızın sağlığı' başlıklı yazısında Sözcü gazetesinin 4 sayfalık beyaz bir kapakla çıkmasını eleştirdi. Hürriyet'in evden hazırlandığını yazan Hakan, Sözcü'nün başlattığı uygulamanın 'kurnazlık' olduğunu savundu.



Dünya Sağlık Örgütü'nün "Gazete kağıdı zararsız" açıklaması yaptığını hatırlatan Hakan, uygulamanın bilime, akla ve mantığa aykırı olduğunu öne sürdü.

Hakan, şunları yazdı:

"Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. "Gazete kâğıdı zararsız” dedi. Bilim Kurulu üyeleri de benzer açıklamalar yapıyorlar. Mesela Ateş Kara Hoca da aynı görüşte. O da “gazetenin zararsız olduğunu” söyledi. Bu bilimsel yaklaşımlar ortadayken...