"Gazete kâğıdıyla ilgili kafalarda soru işareti bırakacak bir anlayışla hareket edip saçma sapan bir yöntemle algıları yanlış yönlendiren bir gazete çıktı. Neymiş? Gazetenin kapağı atılacakmış, elde kalan temiz olacakmış falan.

"Bilime, akla, mantığa uymak yerine... Kurnazlığa kaçmak. Yapılan bu. Siz bu tür kurnazlıklara hiç bakmayın. Siz Dünya Sağlık Örgütü’ne bakın. Siz Bilim Kurulu’na bakın. Siz Ateş Kara Hoca’ya bakın."