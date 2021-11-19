Hürriyet'te, Hürriyet'in "Vay şerefsiz" manşetiyle Ertuğrul Özkök'e gönderme!

Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde Ahmet Kaya'yı hedef alan "Vay Şerefsiz" manşetine gönderme yapıldı. Murat Meriç yazısında, "Vay Şerefsiz" manşeti için “Dönemin koşulları öyleydi' diyecekler olacaktır ama onu hedef gösterenlerin, ilerleyen yıllarda onun mezarını ziyaret etmesi ya da onunla ilgili yazılar yazması, manşetin etkisini yazık ki yok etmiyor. Hepimizin içinde bir yaraydı bu, öyle kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Murat Meriç, "Bu bahisteki en büyük tartışma, şu anda bu satırları okuduğunuz gazete tarafından atılan bir manşet. Ahmet Kaya, sonrasında hayatını, çok sevdiği memleketinden uzakta geçirmek durumunda kaldı. “Dönemin koşulları öyleydi” diyecekler olacaktır ama onu hedef gösterenlerin, ilerleyen yıllarda onun mezarını ziyaret etmesi ya da onunla ilgili yazılar yazması, manşetin etkisini yazık ki yok etmiyor. Hepimizin içinde bir yaraydı bu, öyle kaldı. Bu manşet ve sonrasında başka gazetelerin de katılımıyla art arda yapılan haberler, Ahmet Kaya’nın sürgün yıllarının başlamasına sebep. Malum ödül töreninde ona çatal bıçak fırlatan güruh, bardağı taşıran son damlaydı. “Hepiniz oradaydınız” diyene aldırmayın, küçük bir topluluktu o ama etkisi büyük oldu. Kaya, Türkiye’yi terk etti ve bir daha memleketine dönemedi." diye yazdı.

Yazıda "Dünya değişiyor ama Ahmet Kaya değişmeyecek. Onu sürgüne mahkûm edenler artık yerlerinde değil. Kalsalar da fark eden bir şey olmayacak: Ahmet Kaya hep yerinde, hep sevenlerinin kalbinde. Yaşasaydı da bu böyle olacaktı." ifadesi kullanıldı.

Özkök Hürriyet gazetesinden ayrılmasının ardından katıldığı programda, "Eğer gerçekten içimizdeki kini nefreti söküp atabilirsek yaptığımız hatalar hepimizin en büyük rehberi olabilir. Bana kimse bir daha hayatta yaşım müsait olsaydı, gazetecilik yapsaydım ‘Vay şerefsiz diye manşet attıramazdı" demişti.

Özkök'ün Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde Ahmet Kaya'yı hedef alan Vay Şerefsiz manşeti tepki çekmişti.

TIKLAYIN | Ertuğrul Özkök: Bugün olsa o manşeti atmazdım ama Ahmet Kaya’nın en sevdiği kelimedir şerefsiz