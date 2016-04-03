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Hürriyet, sürmanşetinde Abdülkadir Selvi anonsu ve Fehmi Koru söyleşisiyle çıktı

Yeni Şafak'tan ayrılan Selvi, Hürriyet'in yazar kadrosunda yer alacak

03 Nisan 2016 10:35

Hürriyet gazetesi, bugünkü sürmanşetinde 15 yıldır çalıştığı ve uzun dönem Ankara temsilciliğini üstlendiği Yeni Şafak'tan ayrılan Abdülkadir Selvi'nin gazeteye transfer anonsu ve Habertürk'teki yazılarına son verilen Fehmi Koru söyleşisi ile çıktı.

Selvi'nin Doğan Medya Grubu'na transferini "Usta gazeteci Hürriyet'te" başlığıyla duyuran Hürriyet'in haberinde "Ankara kulislerinin nabzını tutan usta gazeteci Abdülkadir Selvi bundan böyle köşe yazılarıyla Hürriyet'te yer alacak" ifadelerine yer verildi. Selvi, Hürriyet'teki ilk köşe yazısını yarın (4 Nisan Pazartesi) kaleme alacak.

Gazetenin bugünkü sürmanşetinde 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası Star gazetesinden Habertürk'e transfer olan, ancak Ocak 2016'da yazılarına son verilen Fehmi Koru ile yapılan bir söyleşiye de verildi. Koru, söyleşide 17 Aralık sürecinde Fethullah Gülen ile Cumhubaşkanı Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül arasındaki mektup trafiğinin perde arkasını anlattı.

Hürriyet'in bugünkü birinci sayfası şöyle:

Abdülkadir Selvi kimdir?

1964 yılında Sivas Yıldızeli'nde doğdu. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Metalurji Bölümü'nde tamamladı. Yeni Nesil ve Yeni Asya gazetelerinde çalıştıktan sonra HBB TV'de muhabir ve haber müdürü olarak görev yaptı.

TGRT'de Ankara Haber Müdürlüğü görevini üstlendi. 2001- 2011 tarihleri arasında Yeni Şafak Gazetesi'nde haber müdürü olarak görev yaptı. 2011'den 2016 Nisan ayına kadar Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürüttü. 3 Nisan 2016'da Doğan Medya Grubu'na transfer olarak Hürriyet gazetesinin yazar kadrosuna dahil oldu. Erhan Seven ile birlikte kaleme aldığı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlatan 'İşkence Koğuşlarından Siyaset Meydanlarına: Alperen' ve 'Ateşten Yıllar: Siyasette Said Nursi Tartışması' adlı kitapların yazarı olan Abdülkadir Selvi, evli ve 3 çocuk babası. 

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