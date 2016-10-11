Hürriyet Spor Müdürü'nden Terim'e: Otoritenizi kaybettiğinizi düşünüyor musunuz?

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, tartışmaların odağında yer alan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e 15 soru yöneltti. Arslan, Terim'e başta Arda Turan olmak üzere kadroya alınmayan oyunculara yönelik kararın teknik mi idari mi olduğunu sordu.

Mehmet Arslan'ın, "Türkiye bu soruların cevabını bekliyor hocam!" başlıklı yazısı şöyle:

Türkiye bu soruların cevabını bekliyor hocam!



Kamuoyu, Milli Takım ile ilgili Fatih Terim'den artık gerçekleri duymak istiyor. Ne yazık ki bu detayların hiç biri aydınlanmadı. Aydınlığa kavuşturacak sorular da sorulmadı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kendisi de olanca açıklığıyla malum konulara açıklık getirmedi. O zaman doğruyu bulmak ya da bulmaya çalışmak için bir dizi sorunun yanıtlanması gerekiyor.

UKRAYNA beraberliği ve İzlanda yenilgisi ile birlikte Fatih Terim hedef adam haline geldi.



İtiraf edelim ki, “Terim’e saldırmanın dayanılmaz hazzını” yaşayanlar da var...



Hocaya sahip çıkmanın “Erdem” olduğunu iddia edenler de..



Ben iki cephede de yer almıyorum.



Sadece doğrunun yanındayım. Milli Takım ile ilgili olarak kamuoyunun merak ettiği pek çok detay var.



Ne yazık ki bu detayların hiç biri aydınlanmadı.



Aydınlığa kavuşturacak sorular da sorulmadı.



Yüz yüze gelirsek...



Terim’in kendisi de olanca açıklığıyla o konulara açıklık getirmedi.



Biliyorum, soruları okuduktan sonra herkes kendine göre bir yorum çıkaracak.



Kimileri;



- Fatih hocayı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor...



Kimileri de:



- Bu soruları hocanın yüzüne sorsana... diyecek. Eğer fırsat olursa tabii ki Fatih Terim’le yüz yüze geldiğimizde bu soruları sorarız.



Herkes konuşuyor



Ama önemli olan sorular... Hangimiz bugünlerde bunları birbirimize sormuyor ve yanıt aramıyoruz ki. Bütün kamuoyu bu sorulara yanıt bekliyor.



İnşallah Fatih Terim bu sorulara yanıt verir ve satırına dokunmadan o yanıtları yine bu sütunlardan yayınlarız.



Terim, Arda ya da Yıldırım Demirören değil konumuz. Hep birlikte doğruyu bulmak ya da bulmaya çalışmak.



İşte o sorular



1- Hırvatistan maçından önce kadroya almadığınız oyuncular için, “Türk halkından özür dilemeliler” ve “Bu forma onu şerefle taşıyacak olanlara açıktır” dediniz. Ukrayna maçından önce de “Kadroda olan, olmayan oyuncularımı kimseye yedirmem” dediniz. Sizce bu iki açıklamada bir çelişki var mı?



2- Federasyonla yaptığınız sözleşmede 7.6 milyon Euro tazminat bedeli var. “Ben hayatım boyunca tazminat almadım” açıklaması yaptınız. Milan’dan ayrıldığınızda tazminat ya da tazminat adı altında maaş aldınız mı?



3- “Sözleşmeye bakmadan imzaladım” dediniz. İmzalamadan önce avukatınızla hiçbir görüşme yapmadınız mı? Tüm rakamları avukatınız sizin bilginiz dışında mı hazırladı?



4- Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla geçtiğimiz ocak ayının 5’inde yapacağınızı deklare ettiğiniz basın toplantısı ve açıklamaları daha sonra neden, niçin iptal ettiniz?



5- Başta Arda olmak üzere kadroya almadığınız oyuncularla ilgili kararınız teknik bir gerekçeye mi dayanıyor, yoksa idari bir nedene mi? Ya da iddia edildiği gibi kişisel bir gerekçe mi? Kosova maçında bu isimler kadroda olacak mı, yoksa siz olduğunuz sürece alınmayacaklar mı?



6- “Tartışma prim tartışması değil, sizler biliyorsunuz” açıklaması yaptınız. Ama kamuoyu bu konuda aydınlanmadı. Tartışmanın gerçek nedenini açıklamayı düşünüyor musunuz?



7- Ukrayna maçından sonra “Oyuncularım bu tartışmalardan etkilendi” dediniz. Peki siz bu tartışmalardan ne kadar etkilendiniz? Hakan Çalhanoğlu içinde silahın da olduğu Gökhan Töre olayından etkilenmemiş miydi?



8- “Euro 2016 sonrası ben gereğini yaptım” dediniz. Siz istifa mı ettiniz, yoksa görevden alınmanızı mı talep ettiniz. Fransa’daki hüsran sonrası gereğini yapmaktan kastınız neydi?



9- Milli Takım üzerinde otoriterinizi kaybettiğinizi düşünüyor musunuz? Bu yöndeki eleştiriler için ne diyeceksiniz?



10- Yaşananlar sonrası “Fatih Terim, Milli takımı bırakacak, Galatasaray’ın başına geçecek” şeklinde bir kamuoyu algısı yaratılıyor. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz?



11- Türkiye Futbol Direktörü olarak kendi deyiminizle pek çok işle uğraştığınızı söylüyorsunuz. Bu kadar yoğun mesai harcayan biri olarak neden yardımcı hocaya gerek duymuyorsunuz?



12- Türk Milli Takımı’nda oyunculara ve teknik adamlara ödenen primleri doğru buluyor musunuz? Bu primlerin kamuoyunda tepki yaratmasına ne diyorsunuz?



13- Milli Takım Teknik Direktörleri’nin görevi takımlarını Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’na hazırlamak ve katılmak değil midir? Bunun için ekstra prim ödenmesini doğru buluyor musunuz?



14- Hırvatistan ve İzlanda 3 maçta toplam 25 oyuncuyu kadroya çağırdı. Siz ise 33 oyuncu davet ettiniz. Bu Futbol Direktörlüğü’nüzün 3. yılında hâlâ bir sisteme ve oyuncu kadrosuna sahip olamadığımızı göstermiyor mu?



15- Türk Milli Takımı, Rusya 2018 Dünya Kupası’na gidemezse ya da gitme şansımız kalmazsa görevi bırakmayı düşünüyor musunuz?