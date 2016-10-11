"Terim'in yerine Aykut Kocaman'ı getirmeyi planlıyorlar"

Gazeteci Fatih Altaylı, yorumcu Rıdvan Dilmen'in Fatih Terim'in yerine Aykut Kocaman'ı A Milli Futbol Takımın başına getirmeyi planladığını iddia etti.

Bloomberg HT kanalında Milli Takım hakkında değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı’nın açıklamaları şu şekilde: “Ortada bir milli takım yok, ortada takım yok. İlk İzlanda maçı ile bunun arasında 8 oyuncu değişmiş. Fatih Terim’in artık bilinç kaybına uğradığını düşünüyorum. Milli futbolcu olsan, bu iyi bir milli takım der misin? Futbolcular salak mı? Futboldan az, çok anlayanlar arasında bir anket yapsak, bu oyuncuları mı seçerler, milli takıma girmesi gereken oyuncular bunlar mıdır? Bunu sen, ben biliyoruz ama, bence Fatih hoca bilmiyor. “

"Rıdvan'la ilgili dedikodular dolaşıyor"

“Fatih Terim kişisel meseleleri nedeniyle, bu milli takımı oluştururken, büyük hatalar yaptı, büyük yanlışlar yapıyor. Bilmiyor mu Fatih Terim oyuncularından daha iyilerinin dışarıda olduğunu? Terim’in yanında bir tane adam yok. Neden almıyorsun kardeşim? Hiçbir şey bilmiyorsan, Sergen’i al. Haydi diyelim ki Rıdvan’lar bir komplonun içerisinde, bunlar ile ilgili dedikodular da dolaşıyor. Onlar seni yiyip, Aykut Kocaman’ı getirmenin peşinde diyelim, olabilir. Hasan Şaş, Ümit Davala… Hamza’yı geri niye almadın?”

"Türkiye Futbol Direktörü olarak Türk futbolunu yedin"

“Bir sürü boşta adam var. Yardımcısı yok doğru düzgün. Kadro seçimi baştan aşağıya duygusal niye olduğunu bilmediğimiz bir şekilde. 1,50 boyunca Emre Mor santrafor olur mu yarma gibi İzlanda santraforlarının arasında? Fatih Terim gerçekten şuurunu çok kaybetmiş gözüküyor ve düşmanlarının ekmeklerine yağ sürüyor. Arda ile, Selçuk ile, Burak ile kan davanı sürdüremezsin. Ozan Tufan dökülüyor abi. Sahada var mı, yok mu belli değil. Sahada yok. Tolga Ciğerci tek başına bir şey değil. Türkiye Futbol Direktörü olarak Türk futbolunu yedin.”

"Fatih Terim kendisi oynasın"

“Sürekli bir bahane. Maç bitmiş diyorsun ki, akıları tartışmada kaldı. Bu palavranın en kocamanı. Futbolcu sahaya çıkmış, tribünler bas bas bağırıyor falan… Hakan Çalhanoğlu’nun ayağına top gelmiş, adam ‘Ya şimdi Arda da olsaydı’ diye mi düşünüyor adam? Barcelona’da Messi’nin yerinde oynayan bir adamı takıma almazsan, o adama da o güveni vermen lazım. Fatih Terim’in kulübede de, sahada da yardımcısı yok. O zaman Fatih Terim kendisi oynasın. Madem bu kadar biliyor, çıksın sahaya.”