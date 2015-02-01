Hürriyet, Reza Zarrab tekzibi yayımladı, ama...

Hürriyet gazetesi, 5 Ocak'ta Reza Zarrab'a ait Royal Holding'in 58 milyon dolarlık bir uçak aldığı yolundaki haber için tekzip yayımladı. Ancak tekzibde, haberin arkasında olunduğunun beyan edildiği ifadeler kullanılarak, şirketin söz konusu uçağı Facebook adreslerinde duyurduğu ve bunun üzerine haberleştirildiği belirtildi.

Haberde, Royal Holding tarafından yapılan tekzip başvurusunun İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmemesine rağmen, yine bir başka mahkeme tarafından (İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi) kabul edildiğine dikkat çekilerek, "Okurlarımızdan yandaki tekzip metnini bu bilgi eşliğinde okumalarını rica ediyoruz" denildi.

Hürriyet'te yer alan tekzip metni ve ilgili haber şöyle: