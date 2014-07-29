Hürriyet okur temsilcisi: Polis, Akif Beki'ye doğru bilgi vermemiş

Hürriyet Gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici, İstanbul Beşiktaş'ta bir barda içki içen, aralarında yabancıların da bulunduğu gençlere saldırı olayında, Akif Beki'nin köşesinde polislerden aldığı bilgilere dayandırdığı 'Tayyip Erdoğan’a oy vermek orucu bozar mı?' başlıklı yazısında yanıltıldığını söyledi.

Faruk Bildirici'nin 'Sahur dayağı ve Hürriyet' yazısı şöyle:

Son yıllarda bazı medya kuruluşlarında bir ramazan geleneği oluştu. Ramazan başlarken, “Hürriyet ramazanda oruç ve dayak haberleri bekliyor” gibisinden tuhaf haberler yapıyorlar.

Kimi internet sitelerinde 17 Temmuz’da çıkan “Akif Beki’den Hürriyet’e ramazan ayarı” ve “Akif Beki’den Hürriyet’e ramazan dayağı” haberlerini görmesem yine ciddiye almayacaktım bu haberleri. Ama konu bir Hürriyet yazarının “Ramazan ayarı” olunca, üzerinde durma gereği duydum.

Öncelikle Akif Beki’nin, “Hürriyet’e ramazan ayarı” haberlerinde alıntılanan “Al sana ramazan dayağı” başlıklı yazısına baktım. Beki, daha önceki bir yazısını hatırlatarak girmişti konuya:

“10 Temmuz’da (Tayyip Erdoğan’a oy vermek orucu bozar mı?) yazının çıktığı gün, ‘Sahur dayağı’ başlıkları da atıldı. Hani nispet yapılsa bu kadar olur. Beşiktaş Alaybeyi Sokak’ta bir barda oturan gençlere ‘Sahurda gürültü yapmayın, biz sahur yapacağız’ denilerek ellerinde döner bıçağı bulunan 2 kişi sandalyelerle saldırmış. ... Sordum polise, hırgüre karışan saldırganların ikisi değil üçü de gözaltına alınmış. ... Ramazan dışında da örnekleri yaşanan nahoş içkiyi taşıyamama vakalarından biri. Haberi veren gazetelerde takip haberi göremiyorsunuz. Sonra ne oldu? Kavga nasıl çıktı, polis ne yaptı, saldırganlar yakalandı mı? Fikri takip ne arar.”

Beki, 10 Temmuz gecesi yaşanan bir saldırıya tanık olan Halk TV muhabirinin yazdığı ve bazı internet siteleri ile gazetelerde çıkan haberi eleştirdiği yazısında özetle böyle diyordu. Eleştirdiği haberlerin Hürriyet’te çıktığından bahsetmiyordu. Zaten bahsedemezdi de...

Çünkü Hürriyet ve hurriyet.com.tr’de olayın ertesi günü “Sahur dayağı” haberi yoktu. “Akif Beki’den Hürriyet’e ramazan ayarı” başlıkları atılmasına neden olan haber de Beki’nin yazısının gazetede yayımlandığı gün olan 17 Temmuz’da hurriyet.com.tr’de çıkmıştı. Beki bu haberi de görmüş olamaz.

“Sahurda içki bıçağında herkes serbest” başlıklı bu haber, aslında bir takip haberiydi. Soruşturmayla ilgili gelişmeler derlenmiş, saldırganlar ile mağdurların ifadelerine de yer verilmişti haberde. “Sahurda saldırı sanıkları yakalandı” başlıklı bu haberden kısaca aktarayım:

“Gençlere ‘Gürültü yapmayın, biz sahur yapacağız’ denilerek ellerinde döner bıçağı da bulunan bir kişi ile iki kişi de sandalyelerle saldırdı. Yaralanan Duygu adlı genç kız ‘Sahur vakti iki kişi geldi (Siz nasıl Müslümansınız) dedi ve sandalyeleri başımıza geçirerek bir anda saldırmaya başladı. Emniyette sorguya alınan üç kişi ifadelerinde ‘Gruptakiler bağırıp çağırarak içki içiyorlardı. Oruç zamanı yaptıklarının doğru olmadığını, böyle alkol almamaları gerektiğini söyledik. Biz uyarınca içlerinden biri ‘Başlarım sizin orucunuza’ dedi. Bu nedenle olay yaşandı.”

Sanırım bu ifadeler, “bir içkiyi taşıyamama vakası”na işaret etmiyor. Zira saldırganlar barda oturmuyormuş, içki içmemişler ki “içkiyi taşıyamamış” olsunlar! Saldırmalarının da Beki’nin yorumunun tersine ramazan ve sahurla ilgisi olduğu açık; iki tarafın ifadeleri de bunu gösteriyor.

Beki’nin konuştuğu polislerin ise doğru bilgi vermediği anlaşılıyor. Zaten olayın tarafları dururken sadece polise sormak, gerçeği ortaya çıkarmayı sağlayacak bir gazetecilik yöntemi değil. Zira biz gazeteciler biliriz ki, “resmi ağızlar” çoğu zaman doğru bilgi vermez bu ülkede.

Sonuçta, “Sahur dayağı” vakasından çıkan bir gazetecilik dersi var; gazeteci hiçbir olaya önyargıyla “Olmaz”, “Olamaz” diye yaklaşmamalı. “Ramazan, sahur, oruç nedeniyle dayak olmaz. Bugüne değin yazılanların hepsi de senaryo idi” gibi bir bakışla gazetecilik yapmamalı. Gazeteci, somut olaylar üzerinden, bilgi, belgeyle ama önyargısız ve daha önemlisi tarafsız bakmalı olgulara. Kaldı ki, bu ülkenin geçmişinde oruç dayağı hatta cinayet vakaları hiç mi olmadı?