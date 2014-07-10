T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Siz nasıl Müslümansınız?' diyerek, döner bıçaklarıyla saldırdılar

İstanbul Beşiktaş'ta, aralarında yabancıların bulunduğu gençlere, 'sahurda gürültü yapmayın' denilerek, döner bıçakları ile saldırıldı

10 Temmuz 2014 19:43

Beşiktaş Alaybeyi Sokak'ta bir barda oturan gençlere "Sahurda gürültü yapmayın, biz sahur yapacağız" diyerek, ellerinde döner bıçağı bulunan 2 kişi sandalyelerle saldırdı. 

Halk Haber'den Makbule Cengiz'in haberine göre; Suriye, Yeni Zelanda, İngiliz ve Türk gençlerden oluşan gençlerden oluşan grup, Arjantin ve Hollanda arasındaki Dünya Kupası yarı final maçını izledikten sonra oturmaya devam ettikleri mekanda dışarıdan gelen 2 kişinin saldırısına uğradı.

Yaşadıklarını anlatan Duygu, "Sahur vakti, sahur yapacağız diye 2 kişi geldi. 'Siz nasıl Müslümansınız' dedi ve saldalyeleri başımıza geçirerek, bir anda saldırmaya başladı. Biz 10 kişiden fazlaydık. Ancak 2 kişi ellerinde döner bıçağıyla bir anda bizi dağıttı" diye konuştu.

Polisin olay yerine gelmesinin ardından yaşadıklarını anlatan gençler,gözyaşlarını tutamadı. 

İfadeleri alınan gençler ilk tedavisi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan yaralı arkadaşlarını ambulansla hastaneye kaldırdı. Şişli Etfal'de tetkikleri yapılan gençlerden Duygu kolundan hafif yaralanırken, İngiliz Aden başından yaralandı. İngiliz Benjamin'in ise burnu kırıldı.

 

ETİKETLER

istanbulbeşiktaşsaldırısahur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24