'Siz nasıl Müslümansınız?' diyerek, döner bıçaklarıyla saldırdılar

Beşiktaş Alaybeyi Sokak'ta bir barda oturan gençlere "Sahurda gürültü yapmayın, biz sahur yapacağız" diyerek, ellerinde döner bıçağı bulunan 2 kişi sandalyelerle saldırdı.

Halk Haber'den Makbule Cengiz'in haberine göre; Suriye, Yeni Zelanda, İngiliz ve Türk gençlerden oluşan gençlerden oluşan grup, Arjantin ve Hollanda arasındaki Dünya Kupası yarı final maçını izledikten sonra oturmaya devam ettikleri mekanda dışarıdan gelen 2 kişinin saldırısına uğradı.



Yaşadıklarını anlatan Duygu, "Sahur vakti, sahur yapacağız diye 2 kişi geldi. 'Siz nasıl Müslümansınız' dedi ve saldalyeleri başımıza geçirerek, bir anda saldırmaya başladı. Biz 10 kişiden fazlaydık. Ancak 2 kişi ellerinde döner bıçağıyla bir anda bizi dağıttı" diye konuştu.

Polisin olay yerine gelmesinin ardından yaşadıklarını anlatan gençler,gözyaşlarını tutamadı.

İfadeleri alınan gençler ilk tedavisi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan yaralı arkadaşlarını ambulansla hastaneye kaldırdı. Şişli Etfal'de tetkikleri yapılan gençlerden Duygu kolundan hafif yaralanırken, İngiliz Aden başından yaralandı. İngiliz Benjamin'in ise burnu kırıldı.