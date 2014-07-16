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Beşiktaş’ta döner bıçağı ve sandalyelerle sahur dayağı atan 3 kişi serbest

Saldırganlar: Gruptakiler bağırarak içki içiyorlardı. Oruç zamanı yaptıklarının doğru olmadığını, alkol almamaları gerektiğini söyledik

16 Temmuz 2014 11:46

Beşiktaş'ta sahur vakti bir grup gence saldırarak yaralayan üç kişi serbest bırakıldı. Beşiktaş Alaybeyi Sokak’taki bir barda geçen hafta Suriye, Yeni Zelanda, İngiliz ve Türk gençlerden oluşan bir grup maç izledikten sonra oturmaya devam etti. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre içki içtikleri öne sürülen gençlere, “Gürültü yapmayın, biz sahur yapacağız” denilerek birinde döner bıçağı da bulunan 3 kişi sandalyelerle saldırdı. Olayda 3 genç yaralandı. Saldırganlar kaçarken gençler şikâyetçi olmadı.

 

‘Nasıl Müslümansınız’

 

Yaralanan Duygu adlı genç, “Sahur vakti 2 kişi geldi ‘Siz nasıl Müslümansınız’ dedi ve sandalyeleri başımıza geçirerek bir anda saldırdı. Biz 10 kişiden fazlaydık, ancak elinde döner bıçağı olan bir kişi ile sandalye ile saldıran 2 kişi bir anda bizi dağıttı” diye konuştu.

 

‘Donlarını indirdiler’

 

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başlatılan araştırma üzerine kameradan belirlenen 3 kişiyi yakaladı. Olayın yaşandığı bölgede garson ve büfe işlettikleri belirlenen G.Ç., E.Ç. ve V.A.’nın emniyetteki ifadelerinde, ”Gruptakiler bağırarak içki içiyorlardı. Oruç zamanı yaptıklarının doğru olmadığını, alkol almamaları gerektiğini söyledik. Biz uyarınca içlerinden biri ‘Başlarım sizin orucunuza’ dedi. Bazıları da donunu indirdi” dedikleri öne sürüldü. Savcılık, kişilerin serbest bırakılmasına karar verdi.

 

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