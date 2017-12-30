Hürriyet Okur Temsilcisi, Enes Batur’a “Altın Kelebek” kaybettiren yazıda ne demişti?

YouTuber Enes Batur’a Altın Kelebek Ödülleri kapsamında verilen “En iyi YouTuber/Instagrammer” ödülü, şiddet ve küfür içeren yayınlar yaptığı gerekçesiyle geri alındı.

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici de 44 yıldır devam eden Altın Kelebek Ödülleri kapsamında bu yıl ilk kez verilen ‘En iyi YouTuber/Intagrammer’ ödülünün geri alınmasını Twitter hesabından duyurdu. Seda Akço’nun eleştirileri üzerine Altın Kelebek’in Batur’dan geri alınması talebini daha önce de dile getiren Bildirici, geçen haftaki köşesinde şunları yazmıştı:

"Seda Akço Bilen, Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında çocuk hakları ve insan hakları konularında danışmanlık hizmetleri veren Hümanist Büro’nun kurucu ortağı. Gönderdiği e-postada Altın Kelebek’te bu yıl “En iyi YouTuber” Ödülü alan Enes Batur’un videolarına dikkat çekti:

'Amacım ahlak bekçiliği değil, argo konuşuyor ve çocuklar argo öğreniyor gibi bir bakış açım yok. Kullandığı dilin sorunlu noktası, çocuk istismarı eylemlerini normalleştirici yanı. Örnek olarak aşağıdaki videoyu paylaşmak istiyorum.