YouTuber Enes Batur'a verilen Altın Kelebek ödülü geri alındı

44 yıldır devam eden Altın Kelebek ödüllerinde bu yıl ilk defa açılan “En iyi YouTuber/Instagrammer” kategorisinin ödülün sahibi olan Youtuber Enes Batur’a verilen ödül geri alındı. Ödülün geri alınmasının gerekçesi olarak Batur’un şiddet ve küfür içeren yayınları gösterildi.

Hürriyet'te yer alan açıklamada "Hürriyet’in farkındalık yaratmaya çalıştığı çocuk hakları konusunda Enes Batur’un sorumsuz yayını okuyucularımız, sivil toplum kuruluşları ve Altın Kelebek jürisi tarafından kabul edilemez bulundu. Altın Kelebek jürisi, Hürriyet ilkelerini ve okuyucularımızdan da gelen tepkileri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur’a verilen ödülü iptal etti" denildi.

Ödülün geri alınması talebiyle imza kampanyası başlatılmıştı

Enis Batur’un Altın Kelebek Ödülü’nü kazanmasının ardından Doğan Grubu ve Pantene'e ödülü hangi amaçla verdiklerini soran Merve Nimetoğlu isimli bir veli, "Change.org"da ödülün geri alınması talebiyle kampanya başlattı.

Batur'un videolarındaki şiddet içerikleri ve küfürlere dikkat çeken Nimeoğlu, kampanyasının açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"7 yaşında bi oğlum var... Geçen gün oğlum bana Enes Batur isimli bi youtuber’dan bahsetti. Çok komikmiş herkes onu seyrettiği için çok para kazanıyormuş. Geçen gün bi videosunu seyrettim videosunun ismi “geber çocuk”. Bir baba bisiklet kullanıyor arkasında çocuğu ve baba çocuğunun üzerinden geçiyor çocuğun kafası parçalanıyor, bacakları kopuyor.. bu yetenekli arkadaş bunun animasyon filmini yapmış..yine bu yetenekli arkadaş seslendiriyor...şiddetin boyutu bi babanın oğlunu öldürmeye çalıştığı bi video ve sürekli küfür ederek hikayeyi anlatması..bu çocuğa bu sene Altın Kelebek Ödüllerinde en iyi youtuber ödülü verildi. Doğan Grubu ve Pantene iki marka böyle içerik videosu hazırlayan birine bu ödülü verme konusunu tekrar değerlendirmelerini istiyorum.

Çocuklara verilen mesaj şu oluyor bu ödülle: şiddettin her türlüsü çok normal böyle gülerek seyredilecek bir şey üzerine ödül bile veriliyor... Bu konunun tekrar değerlendirilmesi için hassasiyetinizi rica ediyorum. Her şeyin rating, para olmadığını başka değerlerin olduğunu lütfen çocuklara gösterelim."

Enes Batur’dan açıklama



Enes Batur, Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sunuculuğunu yaptığı Burası Haftasonu programına katıldı. Altın Kelebek Ödülü'nün geri alınmasında konusunda Batur şu açıklamayı yaptı:



"Canları sağ olsun, bana bu ödülü oylarıyla destek veren ve her gün beni izleyip seven ailem kazandırmıştı. 'Bu ödül benim' demedim hiçbir zaman o yüzden de sadece benim elimden almış olmadılar ama bu bizim için her zaman zafer olarak kalacak ama yapacak da birşey yok. Ne fark eder ki? Ben her zaman ben olmaya devam edeceğim.



Beni bir ödül verdikleri için yüceltmiş olabilirler ama beni yücelten aslında her gün bana destek veren ve o güzel mesajlarıyla yanımda olan ailem. Onlar üzüldü tabi, ben de onlar için üzülüyorum ama ne fark eder ki? Ben ödül aldığım için sizin karşınızda bir şeyler yapmıyorum ki.



Çok yanlış bir algı yaratmaya çalışıyorlar, neden olduğunu bilmiyorum. Fazla da birşey söylemek istemiyorum uzatmak için, burada kapansın. Ben öyle bir şey yapmadım, geçmişteki videolarımda birazcık ağır konuşuyordum 1 veya 1,5 sene önceki videolarımda. İnternette o kadar fazla kötü şey var ki şu anda hala kötü içerikli videolar çeken veya bulunduran birçok kanal var. Ama ben 1,5 senedir buna dikkat ediyorum ve her zaman iyi örnek olmaya çalışıyorum, asla kötü şeylere teşvik etmemeye çalışıyorum."

Enes Batur kimdir?

Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya'da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada fenomen olan Enes Batur'un Youtube kanalında 2 milyon 700 bin takipçisi bulunuyor.