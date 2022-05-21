Hürriyet muhabiri Dinçer Gökçe o iddiayı yalanladı; Faruk Bildirici’den Medya Radar’a: Kanıtlayamıyorsa özür dilemeli

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Medya Radar’ı, Hürriyet muhabiri Dinçer Gökçe hakkında şantaj yaptığı iddiasıyla 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı yazan “Hürriyet muhabirinden iş insanına olay şantaj!” başlıklı haberi üzerinden eleştirdi.

Haberin ilk cümlesinde “Dinçer Gökçe’nin, 2014 yılında PKK örgüt üyeliğinden yargılanan iş insanı B.Y.’yi şantaj yaparak tehdit ettiği ve para istediği ortaya çıktı” deniliyor; iş insanının suç duyurusu üzerine dava açıldığı ve Gökçe’nin “kişisel verileri hukuka aykırı biçimde elde etmek, çıkar amaçlı kullanmak, şantaj, hakaret ve tehdit” suçlamasıyla yargılandığı ifade ediliyordu. Ayrıca haberde “Dinçer Gökçe’nin adının daha önce FETÖ ile anıldığı”, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün 2019’daki bir yazısında Gökçe hakkında “FETÖ’ye yardım ve yataklıktan 7.5 yıldan 15 yıla kadar ceza istemiyle dava açıldığını” yazdığı anımsatılıyordu.

Bildirici, söz konusu haberin ardından yaşananları şöyle özetledi:

"Dinçer Gökçe bu haberden sonra, 10 yıldır çalışmakta olduğu Hürriyet’ten ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra hukuk mücadelesine başlayan Dinçer Gökçe, bu haberlere erişim engeli getirilmesi için başvurdu. Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hâkimliği bu talebi 'kişilik haklarının ihlal edilmediği' gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine Dinçer Gökçe, Medyaradar’ın Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı."

Dinçer Gökçe: Ne Adana’da ne başka bir ilde açılmış bir ‘şantaj, tehdit’ türünde bir davam yok.

Konuya ilişkin Bildirici'ye konuşan Dinçer Gökçe şunları anlattı:

“24 Nisan’da haberin yayımlandığını görür görmez, Denizhan Erkoç ile temasa geçmeye çalıştım. Telefonlarıma yanıt vermeyince, WhatsApp ile iki mesaj gönderdim. İlgili mesajlarda, hakkımdaki haberin tamamen yalan olduğu bilgisi kendisine iletildi. Okuduğu halde dönmedi.

Avukatlarım da aradılar. Sayın Erkoç, Av. Resul Özmen’e, haberinde geçen B. K. isimli iş insanı ile ilgili ‘Betül Y.2019/43045 Adana 22 Asliye’ şeklinde bir yanıt vermekle yetindi. Betül Y., 3 yıl önce Hürriyet’te haberini yaptığım bir kişi. Bu kişi, ‘Genç öğretmene inanılmaz suçlama’ haberimde belirtildiği gibi bir iş insanı değil öğretmen. Haber sonrasında hakkımda bir şikâyette bulunmuş olması muhtemel. Ancak, bugüne kadar ne ifadem alındı ne savcılıktan bir talep oldu. E-Devlette de UYAP kayıtlarında hakkımda açılmış böyle bir dava görünmüyor. Ne Adana’da ne başka bir ilde açılmış bir ‘şantaj, tehdit’ türünde bir davam yok.”

FETÖ davasında beraat kararı verilmiş

Bildirici’ye konuşan Dinçer Gökçe ayrıca “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ettiği” suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararı verdiğini ve bu kararın kesinleştiğini ifade etti. Gökçe, mahkemenin 16 Ocak 2020 tarihli beraat kararı metnini ve 24 Haziran 2020 tarihli “Kesinleşme şerhi”ni de gönderdi.

Bildirici: Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’ten uzaklaştırılmasına katkısı olan bu haberi düzeltmeli ve özür dilemeli…

Dinçer Gökçe’nin başvurusunu Denizhan Erkoç’a da ilettiğini ve kendisine haberle ilgili sorular yönelttiğini ancak yanıt alamadığını belirten Bildirici, haberler ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Medyaradar’ın Dinçer Gökçe hakkındaki haberi eksiklik ve yanlışlıklarla dolu; gazetecilik meslek etiği açısından sorunlu bir haber. Üstelik de Hürriyet’teki işinden olan Dinçer Gökçe’nin itirazına ve suç duyurusuna rağmen Medyaradar yönetimi, hâlâ haberi olduğu gibi yayında tutuyor.

Medyaradar, -iddianame gibi bir belge ortaya koyarak dava açıldığını kanıtlamadığı ve haberdeki eksikler ile yanlışları gidermediği takdirde- Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’ten uzaklaştırılmasına katkısı olan bu haberi düzeltmeli ve özür dilemeli…”

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