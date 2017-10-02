Hürriyet, Mehmet Y. Yılmaz'ın köşesini kapatıyor mu?

Hürriyet'in en çok okunan yazarlarından, muhalif görüşleriyle de bilinen Mehmet Y. Yılmaz'ın yazılarına son verillebileceği iddia ediliyor. Olağan düzende haftada beş gün yazan Yılmaz'ın son 24 günde sadece iki yazısı yayımlandı.

7 Eylül'de yıllık izne ayrılacağını duyuran Yılmaz'ın izin süresinin uzaması, köşesinin kapatıldığına ilişkin iddialarının cevapsız kalması, yazılarına son verilmesinin planlandığı yorumlarına neden oldu. Doğan Medya Grubu kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yılmaz'ın durumu, ucu açık izin süresinin bitiminde netleşecek.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı da, köşesinde Mehmet Yakup Yılmaz'ın "köşesinin kapatıldığını" ileri sürdü. Yılmaz'ın Hürriyet'in tek "siyasi" yazarı olduğunu savunan Bursalı, sözlerine "İktidarın tepkisini çektiği çok açık, basın üzerinde baskıların açık ve net yaşandığı bu ortamda, Hürriyet’te böyle bir köşenin var kalmasına, anlaşılan olanak yoktu. Sonunda köşe izine çıkarıldı. Yazık ki yazık" diye devam etti.

"Resepsiyonu Kuran-ı Kerim ile açmak" başlıklı yazısı sonrası 7 Eylül'de izne çıktığını duyuran Yılmaz, köşesine 24 Eylül'de dönmüştü. "Kartlar yeniden dağıtılırken" başlıklı son yazısında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendiren Yılmaz'ın, 24 günde sadece iki yazısının yayımlanması dikkati çekmişti.

Türkiye medyasının dergi sektöründeki en kıdemli isimlerinden de olan ve en çok sayıda dergi ile gazetenin ilk sayısını yayına sokan Mehmet Y. Yılmaz, nisan ayında da, 12 yıl sürdürdüğü Doğan-Burda Dergi Grubu CEO'luğunu bırakmıştı.

TIKLAYIN - Mehmet Y. Yılmaz, Doğan Burda Dergi Grubu CEO’luğunu bıraktı

Orhan Bursalı'nın "AKP kum saatinde eriyor" başlığıyla yayımlanan (2 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mehmet Yılmaz nerede?

Hürriyet’in siyasi olayları ve iktidar uygulamalarını ve söylemlerini gayet efendice, bir gazeteci titizliğiyle, fikri takip halinde, çok dikkatli bir dille izleyen ve yazan Mehmet Yılmaz’ın köşesi karartıldı.

Yılmaz, gazetenin bence bu anlamda “siyasi” tek yazarıydı.

İktidarın tepkisini çektiği çok açık, basın üzerinde baskıların açık ve net yaşandığı bu ortamda, Hürriyet’te böyle bir köşenin var kalmasına, anlaşılan olanak yoktu. Sonunda köşe izine çıkarıldı.

Yazık ki yazık. Bunlar hepsi medya için de bir kum saati..

Yazık ki yazık, Mehmet Yılmaz umarım tez zamanda köşesine kavuşur.

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