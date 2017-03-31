Mehmet Y. Yılmaz, Doğan Burda Dergi Grubu CEO’luğunu bırakıyor

Türkiye medyasının dergi sektöründeki en kıdemli isimlerinden olan ve en çok sayıda derginin ilk sayısını yayına sokan Mehmet Y. Yılmaz, yaklaşık 12 yıldır sürdürdüğü Doğan Burda Dergi Grubu İcra Kurulu Başkanlığı’nı (CEO) bırakmaya hazırlanıyor. Gruptaki görev değişiminin planlı olduğu, Yılmaz’ın yeniden yapılanmayı şekillendirdikten sonra nisan ayı ortasına kadar görevi bırakacağı öğrenildi.

Türkiye’den Doğan Grubu ile Almanya’dan Burda Grubu’nun ortaklığıyla sektörün en büyük dergi grubunu oluşturan Doğan Burda’nın yeni tepe ismi için konuşulanlar arasında eski reklam grup başkanı Cem Başar’ın adı geçiyor.

Grubun en büyük dergilerinden Capital’in yayın direktörü Rauf Ateş’in de Yılmaz’dan boşalacak göreve talip olduğu Doğan Burda'da konuşulanlar arasında. Ateş'in istifa ettiği yolundaki iddiaların doğru olmadığı, bu doğrultuda resmi dilekçe vermediği belirtildi.

Mehmet Y. Yılmaz’ın Hürriyet gazetesindeki yazılarına devam edeceği bildirildi.