Hürriyet magazin yazarı Üstündağ: 2 yıl önce yaşadıkları kavga sonrası davalık olan Arda Turan ve Berkay'ın karşılaşmasını önlemek için otel çalışanları büyük çaba harcadı

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Mehmet Üstündağ, "2 yıl önce yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay’ın yolları Marmaris’te kesişti. D-Maris Otel’in çalışanları, iki ünlü ismin karşılaşmasını önlemek için büyük çaba harcadı." ifadesini kullandı.

Üstündağ bugünkü yazısında, "Galatasaray’a transferiyle konuşulan Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ve iki çocuğuyla birlikte 2 hafta önce tatile çıkmıştı. Teknesini D-Maris’in iskelesine demirleyen Turan’ı burada bir sürpriz bekliyordu... Otelin konukları arasında mahkemelik olduğu Berkay ve ailesi de vardı. D-Maris çalışanları, her sabah spor yapmak için otelin spor salonuna giden Arda Turan ile Berkay’ın karşılaşmasını önlemek için yoğun mesai harcadı. Bir keresinde birbirlerinin yoluna çıkmalarına ramak kalan Turan ve Berkay, otel personelinin ustaca hamlesiyle tatsızlık yaşamadan tatillerini tamamladı." düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Arda Turan ile Berkay Şahin iki yıl önce gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Kavga, Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla başlamıştı. Turan, kavganın ardından hastanede tedavi gören Berkay'ın yanına silahla gitmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.