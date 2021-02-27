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Medya

Hürriyet'in en kıdemli yazarlarından Cengiz Semercioğlu'ndan veda mesajı

27 Şubat 2021 09:00

1992'den bu yana Hürriyet gazetesinde köşesi bulunan Cengiz Semercioğlu; Demirören Medya önünden paylaştığı fotoğrafla kurumla yollarını ayırdığını açıkladı. 

Medyava'nın haberine göre; Ertuğrul Özkök, Kanat Atkaya ve Yalçın Bayer’le birlikte Hürriyet kadrosunda kalan en kıdemli yazarlar arasında yer alan Cengiz Semercioğlu, Instagram hesabında paylaştığı mesajda "Bir klasik Hürriyet fotosu da benden… Sonunda el sıkıştık, her konuda anlaştık, ay sonu itibariyle Hürriyet'le yollarımızı ayırıyoruz... Sonunda diyorum çünkü uzun bir süredir yazı yazmadan Hürriyet kadrosunda olmaya devam ediyordum... Bu hem gazete hem benim için bir külfete dönmüştü... Bundan sonra ne mi yapacağım... 1988'den beri yaptığımı; Gazetecilik ve televizyonculuk... Yani en iyi bildiğim işi... Öptüm sizi" ifadelerini kullandı.

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