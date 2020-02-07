Hürriyet havacılık yazarı Uğur Cebeci: Pegasus uçağının hızı inişte değil sanki kalkışta gibiydi

Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağın pistten çıktığı olayda, kazanın ana nedeni olarak 'kararsızlık' ön plana çıkıyor. Kazanın asıl nedeninin öğrenilmesi için kara kutunun deşifre edilmesinden sonra çıkacak rapor beklenirken, kulenin pist yönünü değiştirmemesi, pilotun 'gereksiz cesareti' ve pisti pas geçip geçmemeye 'karar vermemesi' gibi nedenler konuşuluyor. Söz konusu kazayla ilgili durumu değerlendiren ve dikkat çeken bir noktaya değinen Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, "Pegasus uçağının hızı inişte değil sanki kalkışta gibiydi" dedi.

Öte yandan Cebeci, flapların görev yapmadığı, sürati azalmayan uçağın pist sonundan 30 metrelik çukura düşmesinin faciayı bir nebze sınırlamış olabileceğini ifade etti

Flapların görev yapmadığı, sürati azalmayan uçağın pist sonundan 30 metrelik çukura düşmesi belki de faciayı sınırlamıştır.belki de faciayı sınırlamıştır.