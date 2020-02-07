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Hürriyet havacılık yazarı Uğur Cebeci: Pegasus uçağının hızı inişte değil sanki kalkışta gibiydi

Pisten çıkarak üçe bölünen uçaktaki üç kişi öldü, 180 kişi yaralandı

07 Şubat 2020 10:19

Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağın pistten çıktığı olayda, kazanın ana nedeni olarak 'kararsızlık' ön plana çıkıyor. Kazanın asıl nedeninin öğrenilmesi için kara kutunun deşifre edilmesinden sonra çıkacak rapor beklenirken, kulenin pist yönünü değiştirmemesi, pilotun 'gereksiz cesareti' ve pisti pas geçip geçmemeye 'karar vermemesi' gibi nedenler konuşuluyor. Söz konusu kazayla ilgili durumu değerlendiren ve dikkat çeken bir noktaya değinen Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, "Pegasus uçağının hızı inişte değil sanki kalkışta gibiydi" dedi.

Öte yandan Cebeci, flapların görev yapmadığı, sürati azalmayan uçağın pist sonundan 30 metrelik çukura düşmesinin faciayı bir nebze sınırlamış olabileceğini ifade etti

Flapların görev yapmadığı, sürati azalmayan uçağın pist sonundan 30 metrelik çukura düşmesi belki de faciayı sınırlamıştır.belki de faciayı sınırlamıştır.

"Uçaklar daima rüzgara karşı iner ve rüzgara karşı kalkarlar. Aerodinamik yapıları buna göre şekillendirilmiştir. Neredeyse uçak icat edildiği günden bu yana bu kural değişmemiştir" bilgisini veren Cebeci, şunları kaydetti:

"Bu olayda limitlerin zorlandığı, hamlelerle gelen kuyruk rüzgârının itişi ile uçağın hızının arttığı, pilotun reverse açması yani motor freni, yavaşlamaya yetmemiştir. Yayınlanan görüntülerden de gördüğümüz uçağın inişe değil neredeyse kalkışa gittiği gibi hızlı bir akış göstermektedir. Flapların görev yapmadığı, sürati azalmayan uçağın pist sonundan 30 metrelik çukura düşmesi belki de faciayı sınırlamıştır. Eğer pist sonu düz olsaydı ve uçak hızını kesemeyip otoyola sürüklenseydi ya da çevredeki yapılara çarpsaydı çok daha büyük bir facia olabilirdi. Yani çukur olması çok iyi olmamakla birlikte uçağı durduran bir özellik taşımıştır. Kaza kırım ekipleri, 737-800 uçağının imalatçısı Boeing’in raporları, çok daha karmaşık olmayan kazayı kısa sürede ortaya çıkaracaktır. Elbette en önemlisi Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki kaza kırım ekibinin vereceği rapor olacaktır."

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TIKLAYIN - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili inceleme ve çalışmalar sürüyor

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