Hürriyet havacılık yazarı: Atatürk Havalimanı'nın ek terminali karantina hastanesi olarak kullanılabilir

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Atatürk Havalimanı karantina hastanesine çevrilsin" önerisini bugünkü köşesinde yorumladı. Atatürk Havalimanı'nın bakımsız olduğunu dile getiren Cebeci, İstanbul Havalimanı'nın tamamlanmasına yakın açılan Atatürk Havalimanı'nın ek terminalinin hiç kullanılmadığını ve karantina hastanesi yapılabileceğini dile getirdi.

Cebeci, "Ama Atatürk Havalimanı terminalinin kapanmadan 6 ay önce inşaatı tamamlanan 11 bin metrekarelik ek terminali var. Bir gün bile kullanılmadı. Çil çil. Yep yeni. 5 köprülü bir ek terminal eski C terminali yerine yapıldı. Eğer İstanbul Havalimanı bitişinde başlayan sorunlar sürseydi devreye alınacaktı. Ama ihtiyaç kalmadı. Bu tip ek yapılar başka ülkelerde havalimanlarında da yapılıyor. Yani kapatılacak terminallere ek yapılıyor. Diğer yapıların inşaatının uzaması ihtimaline karşılık. Elbette bir kaynak israfı ama aynı olay Abu Dhabi’de de yaşandı. Neyse bu 11 bin metrekarelik yepyeni terminal kısa bir süre içinde karantina hastanesine ya da merkezine çevrilebilir. İyi klimatize sistemi, mermer kaplamaları, tertemiz canları, tavanları ile bu amaç için ideal. Atatürk Havalimanı terminalinin Ataköy yönününe doğru uzatılan bu bölümü yakınında bir de TAV Airport Oteli var. O da hemen hizmete açılıp örneğin refakatçılar için devreye alınabilir." ifadesini kullandı.

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