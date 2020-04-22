Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni'nden 'parayla röportaj' tarifesi açıklaması: Mektubun, fiiliyatta hiçbir karşılığı yok, olamaz

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'nin 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' çalışması kapsamında 'parayla röportaj' tarifesi hazırlanmasına ilişkin, "Mektubun, fiiliyatta hiçbir karşılığı yok, olamaz. O mektuptaki vaadin, herhangi bir yayınımızda zerresi bile görülmemiştir ve görülmeyecektir. O mektubu yayınlayan ajansla tüm ilişkimizi gözden geçiriyoruz" açıklamasını yaptı.

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Hakan, "Hürriyet'in Arka Köşesi" bölümünde kaleme aldığı yazıda, "Hiçbir siyasi yaklaşıma karşı önyargımız yok. Yayınladığımız her haberde kılı kırk yarıyoruz. Yalana dolana kapılarımız sımsıkı kapalı... Muhabirlerimiz ve editörlerimiz, 'Hürriyet yazdıysa doğrudur' anlayışının yerleşmesi doğrultusunda görev yapıyor. Kısacası işimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bütün gayretimiz bu yönde." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Neymiş efendim, Hürriyet parayla haber yapıyormuş. Şimdi de bunu çıkardılar. Hürriyet’in küçük ve orta boy işletmelere ulaşmak için bir yılı aşkın bir süredir çalıştığı bir ajans, birkaç küçük işletmeye bir mektup yazmış. Hürriyet’in yayın ilkeleriyle asla bağdaşmayan bu mektuba mal bulmuş mağribi gibi sarılıp 'Hürriyet şöyle yapıyor, böyle yapıyor' falan diye saldırıyorlar. Hürriyet, hiçbir reklamverenin reklama dayalı işini, 'BU BİR İLANDIR' ibaresi koymadan yayınlamaz. Söz konusu mektubun, fiiliyatta hiçbir karşılığı yok, olamaz. O mektuptaki vaadin, herhangi bir yayınımızda zerresi bile görülmemiştir ve görülmeyecektir. O mektubu yayınlayan ajansla tüm ilişkimizi gözden geçiriyoruz. Peki şaşırıyor muyuz bu olup bitene? Tabii ki hayır! Hürriyet sektördeki gücünü arttırdıkça bu saldırılar da artacak." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Türkiye'nin önemli yayınevlerinden Can Yayınları'nın sahibi Can Öz, Hürriyet Gazetesi'nin 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' çalışması kapsamında 'parayla röportaj' tarifesi hazırladığını 'Pes' diyerek duyurdu.