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"Hürriyet, Demirören'in elinde 'murdar' olur"

"Bu para Demirören'de yoktur"

21 Mart 2018 19:13

Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ciddi sorunlar yaşayan Doğan Grubu ve kurucusu Aydın Doğan'ın satış kararı, Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesini ifade ediyor. Satışı değerlendiren ekonomist Mustafa Sönmez, "Hürriyet, Demirören'in elinde 'murdar' olur" dedi.

TIKLAYIN: Doğan Medya Grubu satıldı!

T24'ün aldığı bilgilere göre; bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu'nu satın alan ve iktidara yakınlığıyla bilinen Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor.

Sönmez kişisel sosyal paylaşım hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğan Grubu'nun Demirören'e 1,2 milyar dolara satıldığı rivayetine ilişkin yorumum soruldu, dedim ki; 'Bu para Demirören'de yoktur.' Bu bir 'saray' operasyonu olabilir ancak. 

Mübarek olsun borazancılara Çaresizliklerinin bir başka göstergesidir. İnternete dokundurtmayalım, bize yeter.

Hürriyet, Demirören'in elinde ne olur? Milliyet'e ne olduysa o olur. Yani murdar olur."

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