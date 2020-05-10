Hürriyet başyazarı: Son birkaç haftadır psikolojik kökenli bedensel sağlık sorunlarında ciddi bir patlama var

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, son birkaç haftadır psikolojik kökenli bedensel sağlık sorunlarında artış yaşandığını bugünkü köşesinde yazdı.

Müftüoğlu, "Sebebi de çok net ve açık: Uzayan tecrit günlerinin sıkıntısına eklenen korku, kaygı, endişeli ruh halimiz. Tıp bilimi bu gibi sağlık sorunlarını topluca ‘psikosomatik problemler’ başlığı altında topluyor. Psikosomatik sorunlar ruhsal alandaki çatışmalar nedeniyle bedende oluşan geçici ve çakma problemler anlamına da gelebiliyor. Sık sık tekrarlıyorum: Korona günlerinde beslenme sisteminize daha çok sebze ve meyve ilave edin. Daha sık ve bol, taze, renkli sebze, meyve tüketin. Bunların mümkün olanlarını da çiğ olarak yemeye gayret edin." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Bu önerimin iki sebebi var. İlki, antioksidan kazanımını arttırmak. Bugünlerde bedenlerimize daha çok kuversetin (elma, soğan), miristin (çilek, domates), apigenin (maydanoz, enginar, greyfurt) gibi antioksidanlardan zengin sebze ve meyveler yüklememiz lazım. İkinci nedene gelince: Meyve ve sebzeler bilindiği gibi neredeyse gırtlaklarına kadar C vitamini yüklü. Ayrıca iki grup besin de vitaminler ve minerallerden yana çok zengin. Bu saydıklarımın hepsi ve özellikle C vitamini bağışıklık sistemimizin en güçlü destekçileri." ifadesini kullandı.

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