Hürriyet başyazarı: Sınırlı bir sokağa çıkmama modeli uygulanamaz mı?

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için sınırlı bir sokağa çıkma yasağı uygulanması önerisinde bulundu. Müftüoğlu, "Çalıştığına dair bir belgeyle sadece çalıştığı işyerine, fabrikasına, bakkal dükkânı, market ya da eczaneye giden ya da sahibi/yöneticisi olduğu işyerine gitmek zorunda olanlara ve tabii ki zaruri ihtiyaç nedeniyle eczane, fırın, market alışverişi için evinden çıkanlara izin verilen farklı ve sınırlı bir sokağa çıkmama modeli uygulanamaz mı?" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Salgın meselesine kafa patlatan sağlık uzmanlarının çoğu da benimle aynı görüşte. Virüsü sokakta yalnız bırakmanın en etkili yolu, ortalıkta boş gezen insanların (aylakların) sayısını azaltmak gibi görünüyor. Bunun da yolu aylakları, yani zorunluluk yokken evinden çıkanları sokaktan uzak tutmaktan geçiyor. Maskeli ya da maskesiz o cadde senin, bu sokak benim, meydanlar hepimizin deyip turlayanların; marketlerde, çarşı pazarda, toplu taşıma araçlarında cirit atanların, egzersiz yapma bahanesiyle kaldırımlar ya da parklarda koşuşturanların çoğu ‘sokağa çıksalar da olur çıkmasalar da’ diyebileceğimiz iyi niyetli insanlar." ifadelerini kullandı.

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