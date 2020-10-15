Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Üst üste yayımlanan vaka raporlarına bakılırsa Covid-19 beyin sisi yapabilir

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, son birkaç ayda üst üste yayımlanan vaka raporlarına bakıldığında yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) nörolojik bir sorun olan 'beyin sisi'ni neden olabileceğini, belirtti.

Müftüoğlu, "Son zamanların popüler nörolojik sorunu 'beyin sisi', Covid-19 enfeksiyonunu geçirenlerde de görülebiliyor. Covid-19’u aylar öncesinde geçirmesine rağmen hâlâ kendini sanki bir 'demans/bunama hastası' gibi hisseden, 'yorgun, isteksiz, keyifsiz, düşüncelerini toparlamakta güçlük çekip öfke kontrolünde zorlanan, neticede de hızlı ve ölçüsüz tepkiler verebilen, odaklanma ve konsantre olmada zorlanan' pek çok insan var." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, "Covid-19 enfeksiyonu sonrasında gelişen sisli beyin tablosunun nasıl oluştuğu konusunda uzmanlar arasında ortak bir fikir yok. Uzmanlardan bazıları sorunun 'enfeksiyon esnasında oluşan bağışıklık sağlayıcı antikorların yanlışlıkla sinir sistemine saldırmasından' kaynaklandığını ileri sürerken, bazıları da 'enfeksiyon nedeniyle hasar gören sinir hücrelerinin birbirlerine yanlış sinyaller göndermesi ile ilişkili olabileceğini' ileri sürüyor. Ayrıca 'beyni besleyen kan damarlarında iltihaplanma/vaskülit olabileceğini' düşünenler de, 'enfeksiyon yatıştıktan sonra da sürebilen kalıcı bağışıklık aktivasyonu ile ilişkilendirenler' de var. Kısacası elde henüz net ve açık bir delil maalesef yok." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Koronavirüs'ten aylar önce kurtulan bazı kişilerde bile zamanla beyin sisi sorununun gelişebileceği artık inkâr edilemez bir gerçek. Beyin sisi belirtilerinin bazı hastalarda hastalığın başlangıcından 2 hafta sonra ortaya çıkabileceği de bilinmeli. COVID-19’da iyileşmeyi takiben baş ağrıları, odaklanma ve konsantrasyon sorunları, unutkanlık, duyguları kontrol etmede güçlük, aşırı öfke tepkileri veya farklı depresif ruhsal değişimler, ilerleyici bir yorgunluk ve halsizlik hali, kafa karışıklığı ve benzeri sorunlar yaşayanların, problemlerinin geçici olduğunu düşünmek yerine vakit geçirmeden bir nöroloji uzmanından yardım istemeleri gerekiyor."

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