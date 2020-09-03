Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Toplu aktivitelere izin verimesi vakalardaki büyük patlamaya neden oldu, okulların açılması sayıyı arttıracak

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışın en büyük nedeninin toplu aktivitelere izin verilmesi olduğunu belirtti. Müftüoğlu, okulların açılmasıyla vaka sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Müftüoğlu, "Vaka sayılarındaki artışın sebebi test sayısındaki artış değildir. Daha net ve açık nedenler var: Rehavetimiz tavan yapmıştır. Dikkatimiz dağılmıştır. Virüsün etkisini kaybettiği şeklindeki yanlış bilgiler özgüvenimizi patlatmıştır. Çok daha önemlisi, toplu aktivitelere (sünnet, nişan, nikâh, cenazeler, taziyeler) izin verilmesi vaka sayılarında bugünkü patlamaların bir numaralı sebebi haline gelmiştir. Okulların açılması bu sayıları daha da arttıracaktır." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Bana göre bu rakamlar sadece izlenmek, yalnızca bilgilenmek ve bilgilendirmek için kullanılamaz. Asla ve asla yok hükmünde de sayılamaz. Evet, acil bir durum yok. Başlangıçtaki olağanüstü önlemlere yeniden dönme noktasında olduğumuz da söylenemez. Ama ne yapıp etmeli, hızla ve ciddi bir şekilde yeniden derlenip toparlanmalıyız. Yoksa emin olun bu kışı farklı yaşayabiliriz. Hemen tedbir almazsak, hatalarımızı tekrarlamaktan vazgeçip yeni, farklı ve etkili stratejilere odaklanmazsak işimiz gerçekten zorlaşacaktır. Ve belki de işte o zaman başlangıçtaki olağanüstü önlemlere yeniden dönmek zorunda kalabileceğiz." ifadesini kullandı.

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