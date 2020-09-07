Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Tehlikeli tırmanış sürüyor, acilen farklı bir pandemi stratejisine geçilmeli

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "Tehlikeli tırmanış sürüyor, acilen farklı bir pandemi stratejisine geçilmeli" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Sadece günlük vaka sayılarında değil, yoğun bakım işgal oranları ve kaybettiğimiz insanların sayısında korkutucu ve üzücü bir tırmanma var. Bu açık ve net gerçeğe kişisel yorumum ise tek cümleden ibarettir: Yapılanlar yeterlİ değİldİr. Geçen haftaki yazımda da belirttiğim gibi yeniden, şimdi, hemen ve acilen farklı bir pandemi stratejisine geçilmesi gerekmektedir. Bu görev de sadece çalışkan Sağlık Bakanımız ve Pandemi Bilim Kurulu’nun sırtına yüklenmemeli, devlet ve toplumun her kesimi tarafından istisnasız üstlenilmelidir." ifadesini kullandı.

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