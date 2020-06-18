Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Salgın havuzunun içine adeta balıklama daldık

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "Kademeli normalleşme sürecini bir yana bıraktık, salgın havuzunun içine adeta balıklama daldık" görüşünü savundu.

Müftüoğlu, "Salgının ilk döneminde gösterdiğimiz başarının çok uzağındayız. Sebebini de hemen açıklayalım: Yeni normale toplumsal uyumda maalesef sınıfta kaldık. Kademeli normalleşme sürecini bir yana bıraktık, salgın havuzunun içine adeta balıklama daldık. Tecrübeli bir hekim olarak belirtmek zorundayım: Bu böyle gitmez! Böyle giderse de salgın asla bitmez, neticelenmez." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Umudumuz yaz mevsimi idi. Yazı geçelim, daha önümüzde uzun bir sonbahar, zorlu bir kış var. Okullar açılacak, işyerleri tam kapasite faaliyete geçecek, fabrika çarkları yüzde 100 dolulukla döndürülecek. Peki, bu rakamlar o zaman ne hale gelecek? Emin olun düşünmek bile istemiyorum... İşin sorumluluğunu birilerine atmaya, suçlu aramaya gerek yok. Suçlu ortada. Suçlu biziz. Suçlu hepimiziz. Ve hemen, yani şimdi, yani bir dakika bile geçirmeden devletimizin ve Sağlık Bakanımızın etrafında yeniden kenetlenmeli, yeni bir çözüm stratejisi ile maça ilk devredeki heyecan, özveri, çaba ve umutla devam etmeliyiz. Şimdi söz zamanı değil, yeni çözümler üretme zamanıdır." ifadesini kullandı.

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