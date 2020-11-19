Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saraçoğlu'na tepki: Çakma sağlıkçı, bilimi bu kadar küçümsemeyin!

Hürriyet başyazarı iç hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı ‘adaçayı-ebegümeci’ karışımı ile gargara yapılmasını öneren kimyager, akademisyen ve biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’na tepki gösterdi. Müftüoğlu, adaçayı-ebegümeci otu gargarasının kullanılmasını eleştirirken aynı gazetenin arka sayfasında, "Ağız gargaralarının mekanik olarak fayda sağlayacağı kanaatindeyim." yorumunu yaptı.

Müftüoğlu yazısında, "Tarihimizin en büyük ve en ciddi sağlık tehditlerinden biriyle karşı karşıyayız. Üstelik tehdit uzadıkça uzuyor, ekonomik ve sosyal boyutlar da kazanıyor. Böyle bir durumda her zaman olduğu gibi, tabirimi hoş görün, 'eften püften' çözümler sunan, bu büyük salgına 'kelle paça, sarımsak-soğan' ile çözüm arayan sözde sağlıkçılar olabiliyor. Bu sözde sağlıkçılara şimdi de yolu herhangi bir tıp fakültesinin önünden bile geçmeyen 'unvanlı' ve 'aklı evvel' bir çakma sağlıkçı daha eklendi." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "O çakma sağlıkçı, şimdi de bize bu büyük salgını 'adaçayı-ebegümeci otu çayı' içerek savuşturabileceğimizi söylüyor. Ayıptır, yazıktır! Yapmayın, etmeyin, bilimi bu kadar küçümsemeyin! Konumuz, sorunumuz pandemi gibi ciddi ve hayati bir problemdir. Gelin böyle mühim konularda bari topa bir de siz girmeyin." ifadesini kullandı.

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Osman Müftüoğlu'nun söz konusu öneriyle ilgili görüşleri bugün bir diğer Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'ın köşesinde de yer aldı. Müftüoğlu burada ağız gargaralarının Covid-19' mücadelede işe yarayabileceğini savundu.

Müftüoğlu şunları da söyledi:

"Ağız gargaralarının mekanik olarak fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Cardiff Üniversitesi’nin araştırmasında söz edilen maddenin ciddi bir ağız içi dezenfeksiyonu sağladığı kesin. Eğer yüzde 0.07 oranında setilpiridinyum klorür içeren bir gargara, günde 3 defa 30 saniye kullanılırsa, sadece ağız hijyeni değil, COVID-19’la mücadele açısından da işe yarayabileceğini öngörüyorum."