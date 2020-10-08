Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Müftüoğlu: Koronavirüs tedavisi gören Trump çabuk mu iyileşti?

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan tedaviyi başarılı bulduğunu yazdı. Müftüoğlu, "Ayrıca başkana bir ayrıcalık yapılıp 'VIP sendromu' sürecinin yaşatıldığını da pek düşünmüyorum." görüşünü savundu.

Müftüoğlu, "Trump, COVID-19 teşhisinden sonra gelişebilecek muhtemel bazı sorunlara karşı önlem olarak Walter Reed Hastanesi’ne yatırılarak tedavi edildi. Başlangıçta başkanın sağlık durumunun ciddi olduğu söylense de tedavi kısa sürdü, Trump birkaç günde taburcu oldu. Ne var ki uygulanan tedaviler hakkında ABD’li uzmanlar arasında hâlâ ciddi görüş ayrılıkları var. Çoğu uzman ortada bir 'VIP sendromu' durumu olduğunu ve başkana gereksiz yere çok ağır tedaviler uygulandığını ileri sürüyor. Bazı uzmanlar da tam tersine ortada ciddi bir durumun olmadığı, sürecin siyasi nedenlerle bilerek büyütüldüğü düşüncesindeler. Peki kim haklı? Yapılan tedavilerde gerçekten bir aşırılık (over terapi) söz konusu olabilir mi? Bana göre, hayır! Zira başkan Trump ,'70’i geçen yaşı, kilo fazlalığı, ılımlı düzeyde de olsa yaşadığı hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi sorunlar' nedeniyle otomatik olarak risk grubuna alınabilir. Ve doğal olarak da risk grubundaki hastalara neler yapılıyorsa ona da aynı tedaviler uygulanabilir." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "İstirahat' tedavinin ayrılmaz bir parçası ama yatak istirahati yanında 'oksijen desteği'nin de verildiği anlaşılıyor. Ayrıca henüz deneme aşamasında olsa da ABD’li bir firmanın geliştirdiği (Regeneron) yeni bir yapay 'antikor kokteyli' de tedavi sürecine eklenmiş. Antiviral ilaç olarak ise yine ABD’li bir ilaç firmasının geliştirdiği (Gilead) 'Remdesivir' isimli antiviral kullanılmış. Bununla da yetinilmemiş, daha sürecin en başında tedavi planına 'Deksametazon' isimli kortizon grubu bir ilaç da eklenmiş. Tartışma da zaten tam da buradan, 'Deksametazon'dan çıkıyor. Çoğu uzman Deksametazon’un bu kadar erken kullanımını gereksiz ve aşırı buluyor. Peki haklılar mı? Bugüne kadar pek çok araştırmada net ve açık gösterildi ve onaylandı ki Deksametazon özellikle klinik tablonun ağırlaşmasını önlemede mükemmel bir seçenektir. Deksametazon kullanan hastalarda hastalığın belirtileri hafiflemekte, iyileşme hızlanmakta, yoğun bakımda kalma süreci kısalmaktadır. " ifadesini kullandı.

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